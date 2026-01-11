台灣國際馬拉松in台南成績出爐 肯亞籍跑者包辦全馬男女金銀牌

2026台灣國際馬拉松in台南11日清晨從台南都會公園鳴笛起跑，肯亞籍跑者包辦全馬男子組前5名及女子組前2名。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕2026台灣國際馬拉松in台南，今(11)日清晨在台南都會公園鳴笛起跑，共有31國逾5000人參賽，其中外籍跑者約360人，最後成績出爐，肯亞籍跑者包辦全程馬拉松男子組前5名及女子組前2名。

台灣國際馬拉松in台南賽事由台灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，分為全馬(42.195公里)、半馬(21.1公里)、挑戰組(10公里)及親子休閒組(5公里)，今天清晨6時30分左右鳴笛從台南都會公園出發，路線範圍包括台南市仁德區、歸仁區及關廟區。

中華醫事科技大學也有666名教職員生和校友參賽，並動員師生在現場擔任志工提供協助，成為全場人數最多的團隊。

挑戰組女子組共有587人參賽，由楊禮菊以48分50秒獲得第1名；男子組845人參賽，第1名為陳俊傑的40分31秒。

全馬男子組共603人參賽，肯亞籍的Elias Nyaga Muthoni花費2小時23分27秒奪下第1；女子組由肯亞籍Eunice Mukina Mutungi以2小時53分36秒奪冠。

半程馬拉松男子組冠軍為James的1小時9分37秒；女子組為蔡涵琦的1小時29分6秒。

