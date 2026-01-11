台灣國際馬拉松in台南 逾5000人起跑

2026台灣國際馬拉松in台南，逾5000名跑者從台南都會公園出發。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕2026台灣國際馬拉松in台南，今(11)日清晨登場，逾5000名跑者從台南都會公園熱鬧起跑，不少社區民眾到場為跑者加油打氣。

台灣國際馬拉松由台灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，賽事分為全馬(42.195公里)、半馬(21.1公里)、挑戰組(10公里)及親子休閒組(5公里)，清晨6時30分左右，由台南市長黃偉哲等人鳴笛後出發，沿途經過仁德、歸仁及關廟區後，再回到台南都會公園。

有在地社區或團體組隊站在起點前，為各地來的跑者加油，展現台南人的熱情。

黃偉哲致詞時表示，希望每位跑者都能感受路跑運動的樂趣，欣賞沿途風光，也希望賽事結束後留在台南，品嚐美食，體驗城市魅力。

體育局長陳良乾指出，近年馬拉松及路跑活動蓬勃發展，南市也將在3月1日舉辦「2026台南古都國際半程馬拉松」，逾2萬人報名參賽。

2026台灣國際馬拉松in台南11日清晨於台南都會公園鳴槍起跑。(記者劉婉君攝)

2026台灣國際馬拉松in台南，社區民眾也到場為跑者加油。(記者劉婉君攝)

