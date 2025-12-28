「台灣國」踢館松山機場！赴雙城論壇遭嗆「認賊作父」 蔣萬安：陸委會核准且樂觀其成

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2025雙城論壇登場，台北市長蔣萬安今（28）日清晨搭機前往上海出席主論壇，卻在啟程前於松山機場遭獨派團體「台灣國」到場抗議，指控其此行形同「認賊作父」、「遞投名狀」。對此，蔣萬安受訪時強調，雙城論壇行之多年，市府此行完全依規定向中央申請，並經陸委會核准且樂觀其成，「相信中央也不會同意這樣的說法」。

蔣萬安在登機前受訪回應，雙城論壇行、聚焦在市政的議題，市府依規定、程序向中央申請，並且「也是陸委會核准並樂觀其成」。（圖／記者鄧宇婷攝）

蔣萬安昨（27）日因台北市發生隨機攻擊事件，未隨市府訪團提前出發，而是前往案發地南西商圈關心「安心關懷小站」運作情形，並親自寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起度過。」心願小卡，隨後於今日清晨啟程赴上海。

不過，蔣萬安出訪行程引發獨派團體強烈反彈。「台灣國」理事長陳峻涵一早前往松山機場「送機」，高舉標語並發表聲明，痛批蔣萬安「如果執意要出賣靈魂，去中國認賊作父，就不要回來。」

「台灣國」理事長陳峻涵受訪指出，蔣萬安過去曾表態共軍軍演就不辦雙城論壇，但如今共機、共艦幾乎天天繞台，蔣萬安卻不守信用，仍選擇前往上海；再加上台北市日前發生重大治安事件，隨機攻擊「1229」案件，使市民人心未定，市長卻選擇短暫出訪，質疑其擅離職守的行為是否恰當。他認為，此行已非單純市政交流，而是在對外釋放政治訊號，形同「投名狀」，並質疑與翁曉玲等藍營立委日前赴廈門與國台辦接觸一事有所關聯。

陳峻涵也批評，相關作為恐向國際傳遞錯誤訊息，讓外界誤以為台灣內部有勢力向中共靠攏。「台灣國」也強調，台北市不是中共地方政府，任何立場模糊、親近中共的行為都是對民主的背叛。

對於相關質疑，蔣萬安在登機前受訪回應，雙城論壇行之多年，今年已經邁入第16年，就是「聚焦在市政的議題」，市府依規定、程序向中央申請，並且「也是陸委會核准並樂觀其成」，因此「我相信中央政府也不會同意這樣的說法。」

媒體追問，是否會在論壇場合向中方反映共機擾台議題，以及民進黨台北市議員簡舒培批評其「選後失憶」，蔣萬安僅低調表示：「我的立場非常清楚，始終如一。」至於近期引發關注的小紅書App資安爭議與打詐合作問題，蔣萬安則回應，他在議會已多次說明，「該反映的市府會反映」。

