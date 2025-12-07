台灣團深度解鎖清邁音樂生態 Taiwan Beats音樂設計展驚豔清邁設計週

文化部影視局推動的「流行音樂拓展東南亞計畫」泰國行7日邁入最後一天，台灣音樂代表團與清邁當地音樂產業界交流熱度超乎預期。除了面對面探詢清邁音樂現況、媒合合作機會，商務團一行人也走讀清邁城市的音樂聲景，更首度於清邁設計週推出「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」，以視覺語彙展現台灣音樂文化的多元風景，受到高度關注。

逾40位台灣音樂產業代表團組成的「Taiwan Beats」代表團，7日與多位清邁音樂圈人士深度交流，從清邁獨立樂團數量、音樂節型態，到音樂人演出行情等產業資訊，一一交換意見。

廣告 廣告

來自加拿大、落腳清邁14年的Kindred Studio創辦人Joelle 分享，她因熱愛清邁音樂氛圍而組成樂團、籌辦音樂節並設立錄音室，連結不同社群推動社區永續，這次遇到台灣音樂節策展人，以及關注音樂與區塊鏈的音樂人，都有潛在合作機會，她非常期待。

清邁極具代表性的爵士音樂基地 North Gate Jazz Co-op 創辦人法拉登・蓬納姆努艾（Pharadon Phonamnuai） 也談到，他經營18年爵士酒吧，始終相信「樂器絕對能成為改變社會的工具」，希望藉由音樂協助當地社區在環保、文化、教育上帶來改變，他認為大家都在尋找新的方法去照顧社區，「而音樂就是最有力量的媒介。他也肯定此次台泰交流能為清邁年輕音樂人開啟更多機會。

也有當地音樂人聽聞角頭音樂推動原住民音樂盛會「PASIWALI音樂節」後，立刻表達高度興趣；台灣爾康文化音樂工作坊總經理劉兆洪則形容，透過接觸當地產業人士，清邁獨立音樂生態的輪廓更清晰。首次參與泰國參訪的台灣新生代音樂人，也直呼視野大開、收穫滿滿。

隨後參訪團更走進清邁日常的街區聲景，包括親眼感受在開放式咖啡館前，泰國樂團緊貼巷弄表演，觀眾就在馬路對面自在欣賞，充滿「清邁式Live場景」讓人印象深刻。

此次台灣代表團也利用清邁設計週舉辦期間，在主場館內規劃「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」，呈現台灣唱片裝幀設計、音樂節視覺、周邊商品與媒體影像的創意實力，受到主辦單位與國際媒體高度肯定。策展統籌薑黃（黃俊豪）：『(原音)他們很驚訝說，怎麼會這麼這麼細膩又這麼的材質這麼特別，然後包裝的方式可以有這麼多種，因為對他們來說就是一張CD，把那個歌詞放進去就結束了，但我們沒有，我們沒有想我們想得非常非常遠。』

台灣代表團領隊、瀚草文創董事長湯昇榮重申，台泰音樂人交流值得鼓勵，但若能進一步讓台、泰在「影視音娛樂領域」形成實質合作，才能真正拓展台灣音樂版圖。他強調，「如何落實 T T Content」聯手，將是下一步關鍵。