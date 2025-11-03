台灣團隊勇奪雙一等獎 Apple『第十屆 2025 移動應用創新賽』大中華區總決賽 創十年最佳戰績

逢甲大學獲優秀組織獎

STUDIO A 十年深耕創新教育成果綻放



第十屆 Apple「移動應用創新賽」（Mobile Application Innovation Contest, MAIC）大中華區總決賽於 11 月 2 日在杭州浙江大學盛大舉行。台灣代表隊表現亮眼，在眾多頂尖院校中脫穎而出，一舉奪下「一等獎」兩項、「二等獎」兩項、「社會責任創新獎」及「優秀組織獎」，創下十年來最佳成績。

「移動應用創新賽」為大中華區最高規模賽事，來自大中華區的上千支隊伍同場競技，競爭可謂空前激烈。尤其在僅有七項「一等獎」的頂級榮譽中，台灣團隊勇奪其中兩項，佔比高達 2/7，創下歷屆最佳成績，展現台灣學子在 App 創新領域的卓越實力與國際競爭力

全球競賽激烈角逐 台灣勇奪多項榮耀

本屆賽事吸引全球 1,293 所學校、4,281 支隊伍 報名參加，最終僅有 88 支隊伍晉級總決賽。台灣團隊的作品橫跨健康、永續、教育與生活應用等多元領域，以科技創意解決真實問題，展現行動創新的核心精神。

台灣團隊得獎名單如下：

啟迪賽道一等獎｜VCook（中原大學）

AI 客製化食譜 App，協助學生與上班族簡化烹飪流程，搭載智慧助手與計時功能，讓料理更輕鬆有趣。

學生：江竑燁／指導老師：余執彰

啟迪賽道一等獎｜iMirror 沈浸式鏡像復健系統（臺灣大學）

基於 visionOS，結合手部追蹤與遊戲化訓練，提升神經康復動力。

學生：錢泓瑞、陳沁蕓、邱子芹／指導老師：洪一平

啟迪賽道二等獎｜Savers 即期品地圖（清華大學、中央大學）

結合地圖定位與智慧推播，協助用戶查詢附近即期品資訊，實現惜食永續。

學生：林俐瑜、陳柏睿、紀冠宇／指導老師：林筱玫

啟迪賽道二等獎｜生聲：聽損兒童 AI 口語練習平台（逢甲大學、弘光科大、中興大學）

AI 口語練習平台，協助聽損兒童提升發音準確度與自信心。

學生：李柏霖、徐碩涵、王奕婷／指導老師：陳錫民、黃慧琪

社會責任創新獎｜Savers 即期品地圖（清華大學、中央大學）

以科技實踐永續，落實社會責任價值。

優秀組織獎｜逢甲大學

表揚其長年推動創新教育與實作導向學習，積極培育跨域應用人才。

逢甲大學：十年承辦，深耕創新教育

逢甲大學自 2016 年起籌辦「行動應用創新賽」台灣區選拔，持續推動創新教育與跨域實作，培養學生成為能以科技解決社會問題的行動創新者。今年更榮獲「優秀組織獎」，肯定其長年在創新教學與產學合作的卓越表現。

STUDIO A 十年投入教育，點亮數位學習未來

本賽事由 Apple、逢甲大學、Straight A（STUDIO A 教育品牌）與臺灣大學Apple區域教育培訓中心（RTC）共同推動。STUDIO A 自 2016 年起推展「SA 程式教育計畫」，導入「Everyone Can Code」與「Swift」課程，積極建置數位教學環境與講師培訓系統，帶動全台教師與學生以 Apple 生態系創新學習。十年來，STUDIO A 與學界攜手，讓無數青年學子從校園走向國際舞台，以創意與技術展現台灣軟實力。

邁向下一個創新十年

「行動應用創新賽」十年來已成為台灣最具代表性的 App 創新平台，培育出無數具國際競爭力的青年團隊。今年的成果不僅為台灣在國際舞台寫下新頁，更象徵行動應用創新教育邁入下一個十年。未來，STUDIO A、Straight A 與逢甲大學將持續攜手推動創新教學，鼓勵更多學生以 App 改變世界，實現智慧生活願景。

以上圖片由Straight A提供

以上訊息由Straight A提供