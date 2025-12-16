中央社

台灣團隊研發自動分化幹細胞儀器 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

陽明交通大學國家實驗研究院國家儀器科技研究中心共同開發Cyto Chamber（先鋒一號），可自動培養與分化幹細胞。（陽明交大提供）

中央社記者許秩維傳真 114年12月16日

