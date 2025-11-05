台灣團隊首創渦旋光多階光電記憶 開啟光控儲存新時代

台灣師範大學物理系藍彥文、陸亭樺教授領導研究團隊，成功以「渦旋光」實現多階光電記憶，開創以光為核心的儲存新技術。(台師大提供)

台灣師範大學物理系藍彥文、陸亭樺教授領導研究團隊，成功以「渦旋光」實現多階光電記憶，開創以光為核心的儲存新技術。研究成果以〈Orbital angular momentum–driven multistate photomemory〉為題，刊登於2025年10月國際頂尖期刊《Science Advances》，展現台灣在光電與二維材料研究領域的突破性進展。

團隊成員包括博士生陳燁儒、碩士生王柏文與博士後研究員張文豪。研究以具軌道角動量（OAM）的「渦旋光」為主角，光束波前呈螺旋結構，攜帶離散角動量，能對材料電子態產生可控影響。團隊以單層二硫化鉬（MoS₂）為核心材料構築光電記憶元件，當不同角動量數的OAM光束照射元件時，可精準調控電荷捕獲與釋放，使單一記憶單元呈現多重電流狀態，突破傳統光記憶僅能「0」與「1」的二進制限制，大幅提升資訊儲存密度。

廣告 廣告

研究進一步證實，OAM光驅動的多階記憶效應具高度穩定性與可重現性，其機制可由Poole–Frenkel能障調變理論解釋，證明「光的角動量」本身可作為獨立控制變數，帶來全新光控概念。團隊指出，該成果為光電元件邁向高密度、多值化與非接觸式控制奠定基礎，未來可望應用於光子運算、人工智慧硬體與類腦記憶架構。

藍彥文表示，若能結合半導體製程，OAM光記憶技術將有機會推進至高速、低功耗的光記憶晶片與光子整合電路，成為次世代資料儲存與光運算的重要里程碑。

更多中時新聞網報導

振永抖動大胸肌吸引李沐 事後喊害羞

中山73藝術影院 11月親情放送

NBA》公牛馬刺吞首敗 剩雷霆贏不停