台灣團隊首創AI隨動步行復健機器人 用意念控制行走

（中央社記者趙敏雅台北3日電）全球快速高齡化，行動健康面臨前所未有挑戰。在國科會支持下，台灣跨領域團隊歷時近10年打造出全球首創「AI隨動步行復健機器人」，透過腦波訊號驅動外骨骼，使中風及退化患者能「用腦走路」，讓患者從想走到能走，更快投入主動訓練，加速行動能力重建。

國科會今天舉辦研究成果記者會，國立中興大學優聘副教授李聯旺、國立陽明交通大學教授柯立偉及高雄醫學大學教授陳嘉炘組成跨領域團隊，歷經近10年，以神經可塑性理論、安全控制、人工智慧（AI）與腦機介面為核心，結合外骨骼與運動意圖辨識模組，完成AI隨動步行復健機器人（HopeStride）開發。

團隊指出，對許多患者而言，「想走卻走不動」是復健過程中最大的挫折。傳統復健設備多以機械支撐協助患者站立與行走，屬於「被動帶動」，難以模擬自然行走節奏，也較少能有效刺激大腦與肢體的協同控制。此外，傳統設備缺乏即時回饋，治療師較難快速調整參數。

團隊說明，AI隨動步行復健機器人為「主動式」復健，系統整合隨動載具、動態減重、外骨骼與非侵入式無線腦機介面，可讀取患者腦部訊號並解析運動意圖，進而驅動外骨骼完成安全、自然的步態訓練；從站立、平衡、步態引導、自然行走到腦控訓練皆一機完成，擺脫以往被動訓練限制，並能應用於醫院與復健中心。

團隊表示，這套系統能夠依患者狀況調整訓練模式，初期可協助站立與平衡、啟動下肢運動，中期以影像輔助步態引導，建立自然行走模式與正確重心轉移，後期透過腦波訊號主動驅動外骨骼，實現「意念控制行走」。系統同時刺激中樞與周邊神經，打造「中樞—周邊—中樞」的閉迴路訓練機機制，滿足臨床需求。

國科會說明，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院復健部，研究團隊以20次療程比較，評估平衡、下肢功能與心肺適能等指標，發現實驗組在下體功能與心肺耐力同步改善，顯示「用腦復健」可同時強化身體與神經兩大系統，帶來雙重效益。

團隊規劃2026年底前，結合陽明交大教授柯立偉自主開發並通過醫材安規與生物相容性認證的穿戴式無線腦機介面，完成50例以上臨床驗證，並持續優化設計與應用。

國科會表示，透過「工程處控制學門專題研究計畫」與「國際年輕傑出學者研究計畫」，持續扶植跨域研發與臨床應用，使智慧復健從實驗室走向醫療現場。（編輯：楊蘭軒）1141203