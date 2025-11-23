台灣在一國兩區找不到定位？

最近「一國兩區」在台灣掀起激烈討論——有人憂心制度變動，有人直覺反彈，也有人努力理解背後的法律與政治語意。但真正困住多數人的其實是同一個問題：這對台灣意味著什麼？我們會被併購、被吸收、甚至被消失嗎？

這些情緒的源頭指向的是台灣對自身定位的模糊。在品牌行銷領域，我們常說：恐懼，多半不是來自外部環境，而是來自不知道自己是誰。公司如此，一座城市、一個地方亦然。

當許多人把兩岸未來想像成「弱勢公司被強勢買下」——名字、制度、文化都可能不保——焦慮自然升高。然而在國際商業世界裡，併購並不是唯一模式。另一種更成熟、也更能保留自身特色的合作方式，是成為母集團底下的「戰略分部──Strategic Business Unit」。這類分部並非被吸收，而是因具備母集團沒有、卻極度需要的能力而被保留、依賴，甚至成為增長引擎。若以此視角來理解，「一國兩區」更接近戰略分部，而非被併購式的整併。

這種分部思維在商業界隨處可見。YouTube 併入 Google 後仍保有文化與決策自主；LVMH 旗下品牌各自維持美學與獨立性；Netflix 韓國分部以創意影響全球策略。這些分部之所以重要，是因為它們擁有母集團無法複製的價值。台灣同樣可能成為這樣的角色——不是被整合的小部門，而是能反向塑造敘事的創新源頭。

而如果從「總部／分部」的企業治理邏輯來理解「一國兩區」，就會發現另一層意義。在跨國集團中，總部負責大方向、資源與整體治理；分部則負責在地文化、創新任務與差異化功能。這不是控制關係，而是互補關係。台灣恰好擁有母集團高度需要的能力：穩定法治、生活美學、文創產業、科技應用、中小企業創新能量、多元社會治理等。在企業語境裡，這樣的分部通常被定位為「創新中心」或「文化旗艦」。因此，「一國兩區」與其說是限制，不如說是讓台灣的舞台被重新放大。

然而，重新放大舞台的前提，是台灣必須先回答自身定位的問題。台灣的焦慮其實來自於：我們的價值會不會被忽略？品牌管理告訴我們，品牌的安全感來自定位、差異化與被需要。如果台灣能把自己定位為「華人文化與治理示範區」、「民族繁榮藍圖的試驗場」或「中華文化國際化的創意中心」，那麼台灣不是被管理，而是被賦予任務、被期待、被需要。

但定位不能只是自說自話。再好的定位，也要確認對方是否如此看待你。商業世界裡，有時候分部以為自己是核心，但總部另有想法的例子並不罕見，最終往往導致策略錯置、談判失利。兩岸亦然。

若不了解對方的政策方向與結構性變化，台灣就可能在訊息不對等下做出錯誤判斷。因此，台灣必須掌握資訊、讀懂環境變化，為未來可能的談判做好準備，爭取最佳 outcome，而不是被動接受結果。

同時，台灣值得擺脫「被併購就開個價」的心態。那不是戰略，而是一種逃避。更重要的是，在商業史上，併購真正得利的往往不是公司，而是高層——他們拿著「黃金降落傘」離場，而真正承受文化被改寫與不確定性的，卻是員工與消費者。台灣不能落入這種誤判，真正成熟的思維應該是：我們能貢獻什麼？我們的定位是什麼？我們如何成為不可取代？

如果台灣有勇氣把自己視為大系統裡最有靈魂、最具創造力、最被依賴的分部，視野就會完全不同。未來不再是恐懼，而是機會；不是退縮，而是品牌升級；不是矮化，而是重新定位。

台灣值得這樣的視野，也值得為更好的 outcome 做好準備。（作者為國際傳播品牌戰略顧問）