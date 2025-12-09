台灣地位被「七重鎖定」 王毅警告日本：是可忍孰不可忍

外交部長王毅在北京與德國外長瓦德福會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述。

美國在台協會（AIT）最近重申台灣地位未定，引發北京強烈不滿。大陸外交部長王毅在北京與德國外長瓦德福會談時，再度詳細闡述中方對台灣問題的歷史定位，稱台灣的地位已被《開羅宣言》等「七重鎖定」。他也同時譴責日本現任領導人竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，也危及二戰後國際秩序，對區域和平造成新的不安，「是可忍孰不可忍」。

王毅列舉七項歷史與法理依據，包括《開羅宣言》要求日本歸還台灣、《波茨坦公告》重申該規範、日本無條件投降後中國在台灣舉行受降儀式，以及聯合國第2758號決議，確立中華人民共和國在聯合國的代表權等。另外他引用中日兩國於1972年與1978年所簽署的兩份重要文件，強調日本承認北京政府為中國唯一合法代表，並理解中方「台灣不可分割」的立場。

王毅強調，任何推動或支持台獨的行為，都是干涉中國內政，違反國際法與中國憲法，且法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被「七重鎖定」。他更說今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，日本身為戰敗國應該要深刻反省，但現在領導人卻借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍。