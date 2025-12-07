台灣地位 高市退回「沉默論」

因為日本首相高市早苗在國會的一席「台灣有事、日本有事」言論，引發中日外交危機。她近日在國會面對在野黨質詢時，改口說「日本對於台灣問題，在《中日聯合聲明》的立場沒有改變」。

《中日聯合聲明》的相關立場是什麼？日本對於「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，十分理解、尊重。

我就問，這時民進黨政府怎麼不出來抗議？台獨人士說，「理解、尊重，就不是承認！」那是因為，隔著台灣海峽，還有一個中華民國，而兩岸問題要怎麼定位，日本保持沉默。所以，《中日聯合聲明》又說：堅持《波茨坦宣言》第八條，履行《開羅宣言》。《開羅宣言》說什麼？所有日本自中國偷走的領土，包括台灣，必須交還中華民國。也就是說，在中華人民共和國成立以前，日本立場很清楚：台灣是中華民國不可分割的一部分。

廣告 廣告

後來中華人民共和國成立，成了在聯合國唯一代表中國的政府，因此日本在台灣地位問題上就尷尬了：雖然承認中華人民共和國，但對有歷史淵源的台灣問題，只能「理解、尊重」，沒有新的意見，也仍以《開羅宣言》為立場。

台獨人士又說：既然是交還中華民國，就不等於交還中國，更不等於交還中華人民共和國，因此台灣地位未定。呵，不是這樣，這只是你們的意見。中華人民共和國的意見是：他們接續中華民國，成為代表中國的政府，當然是《開羅宣言》相關法律地位的繼承者，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分；中華民國的意見則是：中華民國還在，台灣是中華民國不可分割的一部分。這不就是「一個中國，各自表述」？

只是現在的民進黨說，「沒有光復節！」這是過度解讀。台灣不是中華民國不可分割的一部分，就是中華人民共和國不可分割的一部分，絕非漂流在太平洋濱的孤兒島。

日本自中國偷走了台灣，戰敗以後交還中國。冷戰之後國際政經局勢與利害複雜，相關法律文書不可能像六法全書那麼嚴謹，卻絕非一句「開羅宣言只是公報」就能遮掩事實。

回到高市為什麼要在國會講「台灣有事、日本有事」。以一個新任首相來說，完全沒有必要在這時候發表改變東亞局勢的重大聲明；她在國會被一問再問以後講了出來，就是要彰顯她是「對中強硬派」，不想示弱。

高市念茲在茲的，是她可以當多久的首相。日本對於自己未來怎麼走，日本人自己也沒有共識。不管高市有沒有能力為日本找出下一步，都不會發生在剛上任的時候。口誤，當然就要改口；為了顏面，只好慢慢退回原來的日本立場。（作者為醫師）