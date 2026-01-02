台灣地方創生基金會四歲了！陳美伶盼「如黃仁勳背板」有更多伙伴攜手

台灣地方創生基金會日前舉辦四週年慶生活動，現場冠蓋雲集，與會貴賓包括公益平台文化基金會董事長嚴長壽、遠見天下文化董事長暨發行人王力行、前交通部長賀陳旦、中央存款保險公司董事長黃天牧、前Google台灣總經理簡立峰，共300 位嘉賓共襄盛舉。台灣地方創生基金會董事長陳美伶與信義集團創辦人周俊吉回顧四年來的實踐經驗，指出地方創生真正創造的，不只是經濟產值，而是長期累積的社會價值。

台灣地方創生基金會四歲囉！12月26日舉辦週年慶的活動現場，匯聚來自全台各地的地方創生團隊、企業伙伴與支持者。

廣告 廣告

開場表演以「地方的聲音」為主題，由東區董事武撒恩和南迴永續旅行聯盟的鄭義，演唱阿美族古調揭開序幕，接著，台南十鼓擊樂團的答嘴鼓，以幽默口吻講述鄭成功歷史軼事、府城庶民文化，讓現場笑聲不斷。

地方創生不是補助，而是一套長期機制

台灣地方創生基金會舉辦四週年生日派對。台灣地方創生基金會提供

「時間真的過得非常快！」陳美伶形容，四年來，基金會逐步建立一個跨縣市、跨產業的平台型機制，目前已串聯約350個地方創生團隊，遍布全台22縣市。

陳美伶指出，基金會從成立之初便選擇不走補助路線，而是透過學習、交流與資源媒合，協助地方團隊建立長期經營能力，「我們希望地方創生不是一次性的計畫，而是一條可以走得久的路。」她也強調，「如果團隊逐漸背離地方創生的核心，也會讓團隊下架。」

在治理與培力上，基金會導入分區董事制度，並透過大師專班、企業合作與影響力評估，協助團隊提升商業與永續能力，也讓企業ESG能夠真正落地。

台灣地方創生基金會舉辦四週年生日派對，現場冠蓋雲集。台灣地方創生基金會提供。

產值之外，更重要的是人的價值

「我們真的是台灣最有貢獻的人！」周俊吉則從社會結構切入，指出傳統偏鄉投資模式，往往創造高產值，卻未必改善地方生活，「很多資源沒有留在地方，人的角色也被邊緣化。」

他強調，地方創生的價值，在於讓長輩從被照顧者，轉變為文化與技藝的傳承者；讓年輕人能在家鄉發展，創造的不只是有形的經濟價值，而是文化的延續與人心的安頓。

周俊吉認為，地方創生不只是到地方投資，真正的地方創生，是善用在地物產、串連地方人才，讓產業在地方裡活絡起來，讓價值在土地上持續累積，最終回饋給地方本身，「這正是我們在做的事。」

信義集團創辦人周俊吉現身台灣地方創生基金會四週年生日派對。台灣地方創生基金會提供。

期許合作伙伴能多到如黃仁勳背板

面對人口結構改變與氣候風險，陳美伶指出，地方創生未來需要更多跨域整合與創新思維，基金會不定期舉辦大師講座，邀請到包括周俊吉、嚴長壽、緯創資通董事長林憲銘、前Google台灣總經理簡立峰、富邦媒體科技前董事長林啟峰、前全聯副董事長謝健南等大師。

「希望有一天我卸任之前，能不能像黃仁勳一樣，後面有滿滿的合作伙伴，」陳美伶提到，基金會將持續扮演平台角色，連結地方、企業與社會資源，讓地方成為台灣社會中最具韌性的基礎。

台灣地方創生基金會舉辦四週年生日派對。台灣地方創生基金會提供。

活動最後，地方創生團隊上台齊唱生日快樂歌為四週年慶畫下溫暖的句點。

台灣地方創生基金會表示，2026 年將持續攜手玉山銀行、緯創資通、台新新光金控、公益平台基金會等企業與平台伙伴，深化合作、擴大影響力，為台灣地方的繁榮持續努力，共同朝向「零偏鄉」的未來邁進。