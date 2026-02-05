「台灣地獄女房客」澳洲遭判刑！刑期曝光 當庭崩潰「頭撞欄杆」打滾失控

洪采薇坦承犯下縱火、勒索、危險駕駛等多項指控，被判處6年2個月刑期。（翻攝Eyewatch-Casey Police Service Area臉書）

台灣女子洪采薇（Tsai-Wei Hung）因租屋糾紛，在澳洲墨爾本展開3個月恐怖報復行動。案件4日在維多利亞州郡法院（County Court of Victoria）宣判，洪采薇被判處6年2個月刑期。她在量刑聽證會上情緒失控哀嚎、用頭撞欄杆，甚至在法庭上打滾耍賴。

量刑聽證現場有多失序？ 洪采薇尖叫痛哭、用頭猛撞欄杆？

現年33歲的洪采薇2024年6月被捕後長期羈押。2025年12月，她坦承犯下包括4項縱火罪、勒索、危害他人安全、危險駕駛、竊盜等多項指控。本月4日進行量刑宣判，洪采薇遭判處總刑期6年2個月，4年後有資格獲假釋，已扣除先前羈押約600天，服刑期滿後將被驅逐出境。法官卡羅琳格溫（Carolene Gwynn）指出，洪采薇的行為顯示出「決心報復並製造恐懼」，並將她列為嚴重縱火犯。

綜合澳洲媒體報導，洪采薇在量刑聽證會上情緒崩潰，出現激烈失控行為，包括在法庭上大哭大鬧、尖叫、用頭猛撞欄杆，更在地上打滾耍賴，嚴重干擾庭審程序。據指出，洪采薇曾被診斷有童年創傷導致的PTSD及持續性憂鬱症，在監所中也遭霸凌，但法官仍認為她罪行嚴重。

被趕出合租屋後做了什麼？ 3個月恐怖報復全曝光？

洪采薇原本持打工度假簽證，在澳從事蛋品包裝工作。回顧她的惡劣事蹟，起源於2024年3月，她在墨爾本東南郊區Clyde North的一處合租房屋與房東及室友發生衝突，被房東驅逐。隨後展開一系列恐怖報復行動，包括多次砸車、開車衝撞、縱火燒車及燒屋等，還向受害者勒索澳幣3萬元（約新台幣66萬元）。

最嚴重的一次犯行發生在2024年6月，洪采薇深夜前往房東住處，在屋內有7人（包括2名兒童及1名老人）熟睡時，向大門潑灑助燃劑縱火，大喊「去死吧」。好在火勢及時被撲滅，未釀成死亡慘劇。法官指出，她的行為極度危險、極端易怒，只因運氣好才無人喪命。

受害者房東一家表示，事件造成他們永久心理創傷，即使洪采薇出獄後，仍害怕她再報復。此案讓她成為澳洲華人圈焦點，當地媒體稱她是「地獄室友」「澳洲最惡房客」，台灣網友則以「台灣惡女」稱呼她。

