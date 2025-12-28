台灣地震福建深夜狂晃！ 大批女學生「穿睡衣逃生」

台灣發生規模7.0強震，震感強烈遠傳至中國大陸福建、浙江及廣東等地，引發當地居民緊急避難。這起地震迅速登上中國微博熱搜榜首，眾多網友分享現場畫面，記錄下吊燈劇烈搖晃、水族箱水面波動等情況。大批民眾因強烈搖晃紛紛衝至戶外避難。

福建大批民眾嚇到衝戶外避難。（圖／翻攝自抖音）

福建多地居民在深夜感受到明顯震感，許多女學生驚慌失措地衝下樓梯，有些人甚至還穿著睡衣拖鞋，臉上滿是驚恐。這突如其來的地震使人們瞬間清醒，紛紛奔跑至戶外空地避難。這次台灣規模7.0的地震，震感強烈傳至對岸，福建福州、廈門、泉州等地的民眾都明顯感受到搖晃。

許多民眾拍攝下室內吊燈劇烈擺動的畫面，水族箱中水面不斷晃動，缸內的藍色觀賞魚動也不敢動，廚房牆面上的廚具也左右搖晃。

這起台灣地震迅速登上中國微博熱搜第一、第二名。不少民眾在社群媒體上發文形容：「整棟大樓都在晃，真的太可怕。」除了福建，浙江杭州、廣東深圳也陸續有民眾回報，震感相當明顯。

