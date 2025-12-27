台灣地震衝上微博熱搜第一！福建也有感

▲27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，連福建的震感也十分強烈，台灣地震的消息衝上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，不僅全台劇烈搖晃有感，連福建的震感也十分強烈，台灣地震的消息瞬間衝上微博熱搜第一，有人在泉州的中國網友直呼「真的被嚇到了！」

中國《央視》、《人民日報》等媒體在地震發生不久後陸續報導台灣地震消息，《央視》報導稱地震規模6.6，還提到台北搖晃近1分鐘，並稱福建福州、泉州等地也震感强烈。

台灣地震的消息衝上微博熱搜第一，許多中國網友紛紛留言表示，「希望一切平安無事」、「願平安」、「大家都平安！福建震感强烈」、「寧波也有震感」、「本泉州人剛才真的被嚇到了」。

