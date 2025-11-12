台灣均薪4.7萬，7成勞工領不到！專家曝唯二薪資負成長：是不被祝福的產業
央行自2024年祭出第7波信用管制後，房市、房仲業受到不小的衝擊，行政院主計總處近日公布今年前3季薪資數據，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7751元，年增3%，創下近25年同期最大漲幅，但全體受僱員工經常性薪資低於平均數員工比率攀至69.77%，續創新高紀錄，簡言之，有近7成民眾經常性薪資低於平均。行業別方面，主計總處數據揭露，住宿餐飲，經常性薪資中位數相對較低，約落在3.1萬、3.2萬。房地產專家何世昌11日則在臉書感嘆，多數產業薪資較去年同期上漲，然而，不動產除了「不被祝福」還拖累全民薪資成長。
主計總處數據顯示，今年9月全體受僱員工（含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均數為4萬8110元，年增3.19%；獎金及加班費等非經常性薪資9342元，合計後總薪資平均數為5萬7452元，年增1.85%；9月經常性薪資中位數為3萬8632元，年增3.56%。在前9月各行業受僱員工經常性薪資中位數方面，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1563元與3萬2653元。
受僱員工人數較多的製造業為3萬6665元，其中電子零組件製造業為4萬6838元；另外，出版影音及資通訊業5萬3384元、金融及保險業5萬7822元，相對較高。何世昌指出，今年9月國人（本國籍勞工）經常性薪資平均數為50,908 元，月增0.10%，年增3.24%；獎金及加班費等非經常性薪資9,952元，合計後總薪資平均數為60,860元，月減6.64%，年增1.78%；經常性薪資中位數為40,018元，月增0.12%，年增3.61%。
另外，前三季（1-9月）全體受僱員工經常性薪資平均數為47,751元，較上年同期增加3.00%，經常性薪資中位數為38,264元，較上年同期增加2.87%，實質經常性薪資中位數年成長1.08%。何世昌表示，大多數產業的薪資比去年同期上漲，其中又以電子零組件製造業年增逾8％最多。唯二「薪資負成長」的產業是電力及燃氣供應業、不動產業，前者衰退0.83％，而後者年減3.38％最多。「不動產不僅是個不被祝福的產業，還是個拖累全民薪資成長的產業。不動產不動產，房市賣不動就很慘。」
