台灣基進喊話習近平：放棄武力犯台 諾貝爾和平獎隨手可得

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前在中常會上稱「美國是恩人，中國是親人」，並表示兩岸不能骨肉相殘。對此，台灣基進主席王興煥今（29）日表示，「血濃於水」、「血脈相連」與「骨肉相殘」都是中國長期使用的統戰話術，政治人物刻意表態自身「大陸血脈」，更是爭取中國認可的「通關密碼」，其背後潛台詞仍是以武力相威脅，本質依然是「武力統一」的主張。

王興煥指出，「血脈論」的隱含邏輯在於，若不承認自己是中國人，中國便以武力相向，這並非真正的和平論述，而是將武力合理化的政治語言。他強調，真正的和平，前提在於否定任何以武力解決政治分歧的正當性。

他進一步表示，今年適逢第二次世界大戰終結80周年，國際社會從二戰中得到的重要歷史教訓，就是徹底否定使用武力的正當性，並將其制度化於《聯合國憲章》中，明確規範國際爭端應以和平方式解決，不得使用或威脅使用武力。日前歐洲議會通過的決議文，也已明確表態此一「非武原則」同樣適用於台海局勢。

王興煥直言，中國長期無視國際社會所建立的「非武原則」，拒絕承認台灣的國際地位，並始終不放棄以武力犯台，這才是台海無法和平的根本原因。他強調，若中國願意放棄武力，不論台灣與中國是否存在血脈連結，雙方都能和平共處。

針對美國國務卿盧比歐日前在國會表示，台灣問題是中國國家主席習近平所追求的歷史定位，且不會因任何事件而動搖，王興煥回應指出，對台動武所需付出的代價，正是中國改革開放以來累積的經濟成果，窮兵黷武並非理性選擇。

王興煥呼籲，習近平與其執著於虛幻的「歷史定位」，不如向結束冷戰的戈巴契夫看齊，只要中國宣示放棄武力犯台，不僅能為區域和平帶來轉機，「諾貝爾和平獎也可說是隨手可得」。

