台灣基進質疑聲援「馬德」為討好北京 陳智菡：民眾黨只要求司法公平

中天新聞記者「馬德」林宸佑遭依涉犯國安法等罪羈押禁見，台灣基進今（19日）赴中天電視總部抗議，黨主席王興煥質疑，長期挺紅媒的國民黨低調沉默，反倒民眾黨高調質疑檢調作為，批民眾黨的躁動更像是急於向「真正的主子」輸誠，企圖在地方選舉前爭取中國欽點的政治位置。對此，民眾黨團主任陳智菡反擊，看不出任何理論基礎，為何聲援台灣國民就被定義討好北京？並強調民眾黨非聲援「馬德」，而是要求司法公平審理。

陳智菡上午出席《鉅聞天下新聞網》2026新竹市長選舉民調記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看台灣基進質疑聲援「馬德」的民眾黨在討好北京，陳智菡表示，任何指控都應該要有證據，基進黨的批評，看不出任何理論基礎，為何聲援一位台灣國民，要定義為討好北京？這當中的邏輯，恐怕只有基進黨自己才清楚。

陳智菡指出，中華民國是法治國家，有無罪推定原則，目前看到的都是非常片面的資訊，有人吸收台灣官兵，把「馬德」角色牽引進來，但完全不知「馬德」跟所謂被吸收的官兵將士們之間的連結是什麼？連《鏡週刊》的報導都可看出這些連結有多麼殘破不堪、片段，不應利用片面媒體報導未審先判。

陳智菡說，此外，民眾黨並不是在聲援馬德，而是要求司法應公平審理。若在這事件中，真的有明確證據，指出「馬德」確實違反國安法，那到什麼程度必須予以羈押禁見，這些事應該要有清楚標準，而非在台灣司法當中，依照個人喜好也好，或是政黨偏好也好，而有不同判斷。

陳智菡提到，第三，針對這件事，非常嚴正的希望執政黨立委必須克制自己，昨天看到民進黨立委王義川竟然說「舒服」，針對一個中華民國國民涉國安法而被羈押禁見，這是一個可以用「舒服」來詮釋的事嗎？這不是一個很可悲的事情嗎？若一位立委可以對新聞記者遭到羈押禁見，且整個事由都還不明確時，用「舒服」這樣的評論來攻擊，「我覺得這才是台灣法治崩壞、可悲的地方」。

