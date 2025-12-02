台灣壓力山大！美對南韓關稅降至15% 回溯自11月1日生效

美國商務部長盧特尼克說明，美國對南韓進口商品，包含汽車在內的一般關稅將降至15%。

美國商務部長盧特尼克週一宣布，由於南韓已向國會提出相關法案、準備履行對美國的戰略投資承諾，美方將把從南韓進口商品的關稅調降至15%，並追溯自11月1日起適用，包含汽車等多項產品。盧特尼克說明，這項調整讓南韓與美國總統川普先前達成的貿易協議全面生效。

這份雙邊協議同時界定未來美國如果因國家安全理由對半導體、藥品課徵關稅時，稅率最多不得超過15%，目的在讓南韓與日本、台灣等亞洲主要競爭國處於公平起跑點。美國先前對南韓進口貨品課徵25%關稅，其中包含根據1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，並以國安為由對汽車加徵的關稅，以及依《1977年國際緊急經濟權力法》（IEEPA）祭出的「對等」關稅。

至於台美關稅談判進度，經濟部長龔明鑫與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，都否認外傳台灣須投入4千億美元的說法，並再次強調我方目標是爭取取消關稅疊加、並讓稅率低於現行20%。楊珍妮也補充，台美上一輪實體會談已在9月底至10月初完成初步共識，接下來預計還會展開第六輪磋商，力拚在年底前取得明確結果。