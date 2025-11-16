台灣壓力指數高居全球第2 醫示警：長期緊繃將導致血管「爆管」

鄭伊佐醫師表示，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手。 圖：取自台中慈濟醫院臉書

[Newtalk新聞] 台灣壓力指數高居全球第2，更有96％的台灣受訪者表示正處於壓力狀態，對此，台中慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐指出，壓力沉重是心血管問題的隱形推手，都會造成血壓波動與自律神經失衡，出現胸悶、心悸的問題，嚴重甚至會出現血管「爆管」的危機，因此改變飲食結構、養成規律運動習慣，清晨是血壓波動最大的時段，建議起床後先暖身再外出。

根據統計顯示，台灣壓力指數高居全球第2，更有96％的台灣受訪者表示正處於壓力狀態，對此，鄭伊佐表示，「血流就像水流，壓力太高會爆管，忽高忽低也會損壞。」若長期忽視壓力與血壓波動，容易導致血管內膜破裂，引發主動脈剝離等急重症。研究指出，急性升主動脈剝離若未及時手術，24小時內死亡率高達五成。

因此鄭伊佐提醒，情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動與自律神經失衡，許多人在工作壓力下出現胸悶、心悸，卻自以為只是疲勞。他強調這可能是血管過度收縮或血壓上升的警訊，鼓勵大家學習放慢步調、練習深呼吸、培養放鬆習慣，「轉化壓力為心力，讓心臟有喘息的空間」。生活節奏放緩，血壓自然趨於穩定，心血管也會更健康。

情緒調適外，改變飲食結構是預防心血管疾病的重要關鍵。他推薦「地中海飲食」與素食生活，強調多攝取全穀類、蔬果、堅果與植物油脂，減少紅肉與高鹽、高油食物，飲食改變能改善血管內皮功能、降低膽固醇，有助於維持血壓穩定。根據慈濟醫療財團法人執行長林俊龍的研究顯示，長期素食者的血脂與罹患心血管疾病風險顯著低於葷食者，顯示素食是照顧心血管的好選擇。

另外，養成規律運動習慣也是守護心血管健康的重要因素，維持每週至少五天、每天30分鐘的有氧活動，如快走、游泳或騎腳踏車，能增加好的膽固醇(HDL)，幫助清除血管垃圾，讓血液流得更順。

隨著季節改變，氣溫驟降讓血管收縮、血壓升高，心肌梗塞與中風風險也隨之上升。鄭伊佐醫師特別提醒：冬季清晨氣溫最低，是血壓波動最大的時段，建議起床後先暖身再外出；患有三高、糖尿病或有心臟病史的人，更應持續監測血壓與服藥，不可間斷。

