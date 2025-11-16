台灣壓力指數高居全球第2 醫示警：長期緊繃將導致血管「爆管」
[Newtalk新聞] 台灣壓力指數高居全球第2，更有96％的台灣受訪者表示正處於壓力狀態，對此，台中慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐指出，壓力沉重是心血管問題的隱形推手，都會造成血壓波動與自律神經失衡，出現胸悶、心悸的問題，嚴重甚至會出現血管「爆管」的危機，因此改變飲食結構、養成規律運動習慣，清晨是血壓波動最大的時段，建議起床後先暖身再外出。
根據統計顯示，台灣壓力指數高居全球第2，更有96％的台灣受訪者表示正處於壓力狀態，對此，鄭伊佐表示，「血流就像水流，壓力太高會爆管，忽高忽低也會損壞。」若長期忽視壓力與血壓波動，容易導致血管內膜破裂，引發主動脈剝離等急重症。研究指出，急性升主動脈剝離若未及時手術，24小時內死亡率高達五成。
因此鄭伊佐提醒，情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動與自律神經失衡，許多人在工作壓力下出現胸悶、心悸，卻自以為只是疲勞。他強調這可能是血管過度收縮或血壓上升的警訊，鼓勵大家學習放慢步調、練習深呼吸、培養放鬆習慣，「轉化壓力為心力，讓心臟有喘息的空間」。生活節奏放緩，血壓自然趨於穩定，心血管也會更健康。
情緒調適外，改變飲食結構是預防心血管疾病的重要關鍵。他推薦「地中海飲食」與素食生活，強調多攝取全穀類、蔬果、堅果與植物油脂，減少紅肉與高鹽、高油食物，飲食改變能改善血管內皮功能、降低膽固醇，有助於維持血壓穩定。根據慈濟醫療財團法人執行長林俊龍的研究顯示，長期素食者的血脂與罹患心血管疾病風險顯著低於葷食者，顯示素食是照顧心血管的好選擇。
另外，養成規律運動習慣也是守護心血管健康的重要因素，維持每週至少五天、每天30分鐘的有氧活動，如快走、游泳或騎腳踏車，能增加好的膽固醇(HDL)，幫助清除血管垃圾，讓血液流得更順。
隨著季節改變，氣溫驟降讓血管收縮、血壓升高，心肌梗塞與中風風險也隨之上升。鄭伊佐醫師特別提醒：冬季清晨氣溫最低，是血壓波動最大的時段，建議起床後先暖身再外出；患有三高、糖尿病或有心臟病史的人，更應持續監測血壓與服藥，不可間斷。
更多Newtalk新聞報導
馬太鞍舊湖口左岸仍有1億公噸土石！林保署：可能形成新堰塞湖
「台灣有事」風暴延燒 ! 中國連發赴日旅遊、留學警告 : 民眾慎赴日本
其他人也在看
沈伯洋批水準最低立委 羅智強：我笑了
中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強以「欺負陸配」等理由，反對國會保護沈。對此，沈反批，羅的水準，恐怕真的到了史無前例的低。羅智強則再嗆，「我拒絕保護沈伯洋，沈伯洋罵我沒水準，我笑了」。沈伯洋表示，羅智強今天發文說他不讓中配參政是「獵殺中配」，所以被中國政治追殺是自作自受。他自由時報 ・ 19 小時前
逾5成女性曾反覆性陰道感染
根據統計資料，逾五成女性曾經歷反覆性陰道感染！國泰醫院婦女醫學部醫師謝耀德表示，事實上，反覆性陰道感染並不代表女性「不衛生」。許多人以為清潔得不夠才會感染，於是頻繁使用私密處清潔劑，卻往往適得其反。陰道本身存在「乳酸菌防護系統」，能夠維持健康的酸鹼環境；過度清潔反而會破壞菌相平衡，把好菌沖走，讓壞菌更容易趁虛而入。謝耀德指出，造成陰道感染反覆復發原因其實很多種，包括免疫力低下（如常熬夜、長期壓力大）、治療不完全、伴侶沒有同步治療、潛在疾病如糖尿病或免疫疾病、甚至荷爾蒙變化，都有可能造成陰道感染一再復發。若沒有針對真正原因處理，對症下藥，再多次的治療也可能只是暫時緩解。謝耀德醫師指出，這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」，值得注意的是，若是感 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
遭羅智強酸被中國追殺「自作自受」 沈伯洋轟：選不上黨主席果然有原因
中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團日前提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行。國民黨立院黨團書記長羅智強今（16日）表示，「欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？」沈伯洋怒批，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。太報 ・ 21 小時前
中國勸勿赴日 胡錫進稱有助中國南方旅遊
[NOWnews今日新聞]中日關係近期因日本首相高市早苗涉台發言再度緊繃，中國外交部14日發布旅遊提醒，建議中國公民近期避免前往日本。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進15日撰文分析，這項動作不僅是中...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
避免問題畜牧場雞蛋再流出 石崇良：將擴大抽查
（中央社記者陳婕翎台北16日電）文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，卻有雞蛋流入市面。衛福部長石崇良說，問題雞蛋仍禁止上架，為避免蛋行發現問題畜牧場蛋品情況重演，預計自本週上班日起提高抽查件數。中央社 ・ 14 小時前
老有所用 寶特瓶鯨魚綠色行動
為了在高雄旗津國小校慶推廣環保，慈濟高雄小港聯絡處長照據點的長輩，在年長慈濟志工的指導下，用回收寶特瓶來打造鯨魚，過程耗時又費工，先要撿拾收集，再分門別類，沖洗，晾乾，裁切，最後才能用來塑形，而透...大愛電視 ・ 13 小時前
法學者：半導體是台灣重要戰略資產 但非神奇武器
（中央社記者曾依璇巴黎16日專電）法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）談到「矽盾」概念時說，半導體產業是台灣極為重要的戰略資產，「但不該誤以為它是能永久確保安全的神奇武器」。中央社 ・ 2 小時前
新北原青激辯「族語、英語誰優先？」阿美族最佳辯士：同等重要
新北市原住民族行政局今舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來自全國36位青年，共9支隊伍，以「族語與英語哪一個應該優先？」為題激辯，最終由「說服力無限公司」拿下冠軍，隊長、阿美族人鍾欣紘並拿下賽事最佳辯士獎；鍾欣紘分享，冠軍賽雖站在反方論述，但族語跟英語同等重要，不可偏廢。自由時報 ・ 12 小時前
16台人吃5披薩遭公審！義市長發聲：將與台灣代表會談
國際中心／楊佩怡報導日前一群台灣遊客前往義大利遊玩，在一間披薩店享用晚餐時，16人共點了5個披薩，該店老闆疑似因覺得「點太少」，因此拍成影片並發佈到網路上公審。影片曝光後引發台灣網友，湧入該店家的Google評論留負評，披薩店老闆最終將當事影片下架，更拍片道歉；然而他卻在道歉影片中大喊「我愛中國、我愛台灣」，再次引起網友不滿。對此，該店所在地的市長德羅索（Claudio Del Rosso）緊急出面道歉，並表示下週將邀請台灣駐義外交代表會晤，重申該市的好客精神。民視 ・ 11 小時前
16台遊客點5披薩被公審 名醫：不認為台灣朋友有錯
義大利一間披薩店日前有16名台灣旅客光顧，不過老闆卻因為不滿這麼多人只點5個披薩，當場拍影片開酸，事後老闆發聲道歉。名醫姜冠宇評論此事，表示「我不認為這些台灣朋友有錯」。中天新聞網 ・ 1 天前
台南助行銷虱目魚 攜手飯店合推特色料理
（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府今天在北門區舉辦虱目魚產業文化主題活動，規劃市集展售、體驗教學等項目，與多家飯店合作推動的「虱目魚入菜」也於今天展開，民眾可前往合作飯店品嚐特色料理。中央社 ・ 15 小時前
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。聯合新聞網 ・ 11 小時前
陸文旅部提醒 中國遊客近期避免前往日本
日本首相高市早苗7日表示，若中國攻台，恐構成日本「存亡危機事態」，可能迫使東京採取集體自衛權，引發北京強烈不滿，中日緊張關係迅速升溫。中國外交部14日呼籲中國遊客近期避免前往日本，中國文旅部16日也跟進，提醒中國遊客避免前往日本。中時財經即時 ・ 11 小時前
進補吃薑母鴨卻冒痘痘？中醫揭「陰虛體質」恐越補越上火
台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，秋冬季節許多民眾急著進補，卻因不了解自身體質而「補錯」，不僅無法達到養生效果，反而可能加重身體負擔，造成上火、長痘等不適症狀。中天新聞網 ・ 16 小時前
你客人停車擋我家門！ 男持武士刀鐵鉤衝鴨肉店鬧事｜#鏡新聞
屏東一間鴨肉店昨天(11/15)遭人持武士刀攻擊，好在老闆和店員機警躲過攻擊。沒想到對方又折返回來繼續鬧事，最後被店員合力制伏，通報警方到場逮人。至於為何會大動肝火，竟然只是因為鴨肉店的顧客停車擋住他的去路。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
沈伯洋又語出驚人！護黑熊嗆「去故宮就會被洗腦」？他不忍怒開轟
針對台北大學學生帶去黑熊學院的必修課參訪，沈伯洋昨天透過媒體回應稱：「難道帶去故宮博物院參訪就會被故宮洗腦嗎」，「那教民防的我，帶去黑熊學院的看傷患救治，有什麼問題嗎」。對此，國民黨青年軍賴苡任今怒轟不要污辱故宮，黑熊不配。中天新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風重創排水系統 花蓮縣啟動鳳林長橋排水中段野溪清疏工程
記者林中行／花蓮報導 鳳凰颱風帶來的強降雨，造成鳳林鎮長橋排水中段野溪…中華日報 ・ 14 小時前
喝水就能瘦？日本機能水爆紅 專家揭減少內臟脂肪關鍵
近期日本飲料大廠SUNTORY推出一款名為「特水」的機能飲品，主打外觀與一般飲用水無異，卻能幫助減少內臟脂肪，在日本社群媒體引發熱烈討論。這款產品瞄準日本上班族普遍面臨的腰圍超標問題，標榜只要像平常一樣喝水，就能輕鬆管理體態，讓不少想減重卻難以改變飲食習慣的人躍躍欲試。但「喝水減肥」的概念和功能性飲水的健康幫助，的確還有待商榷。NOW健康 ・ 23 小時前
颱風過後人潮爆發 台中國際花毯節突破百萬人次
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導之前受到颱風影響，台中國際花毯節休園兩天，所幸路徑偏移，花況沒有受影響，週末假期湧入大批民眾來賞花，截至15日已經突破百萬參觀人次。除了花朵吸引人，還有小朋友最愛的飛天小女警造景，讓園區充滿童趣，大小朋友都玩得很開心！週末假期大好的晴天，民眾撐著洋傘來賞花。五顏六色的花朵襯著綠葉格外醒目，民眾井然有序，依序來拍照留念。飛天小女警飛來台中花毯節，成了花毯節醒目地標。（圖／民視新聞）台中市觀光旅遊局科長巫宗霖：「現在正是最美的時候，我們以盛開的花朵，來迎接國內外的遊客，我們今年特別跟有名的，飛天小女警來合作，在會場有各種各樣，飛天小女警的場景，如果是粉絲千萬要把握。」小女生最喜歡的卡通飛天小女警，飛到了台中花毯節園區，最適合爸爸媽媽，帶著小朋友一起來感受童趣氣氛。賞花拍照之餘，還有各地的農特產吸引民眾來選購。台中市觀光旅遊局科長巫宗霖：「趁著現在普發現金一萬元，來這邊逛完美麗的花海之外，一定也要來這裡有中部，八縣市的農業博覽會，八個縣市把他們精挑細選，最優質的農特產品，在現場來展售。」主辦單位統計，參觀人次已經突破百萬。（圖／民視新聞）台中新社花毯節，活動時間從11月8日到30日為止，統計到15日已經超過百萬人次，主辦單位預估下周會進入盛開期，花開更多更美，遊客可以多加利用五條免費接駁車，分流車潮，響應低碳環保！原文出處：颱風過後人潮爆發 台中國際花毯節突破百萬人次 更多民視新聞報導新社花海暨台中花毯節11/8-11/30登場 「飛天小女警」亮相台中國際花毯節登場 遊客憂颱風襲台影響花況颱風逼近！ 國際花毯節急封園.豬瘟案場封鎖抗颱民視影音 ・ 13 小時前
日媒叫囂擊沉福建號？中日戰力比一比 栗正傑預言結局
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化。退役少將栗正傑認為，就軍事來看，中日事態越來越嚴重。日本產經新聞叫囂稱，如果福建號去阻擋美軍來干涉台海之間的戰爭，日本防衛省就會跟美軍聯合起來擊沉中國大陸航母福建號；他認為，他們絕對不可能有這個能力。中時新聞網 ・ 1 天前