台灣壽險業「特殊中的特殊」！壽險業年投千億資金抗匯率波動，金管會彭金隆：長期以往恐弱化產業體質
台灣壽險業的財報表達，長期受到匯率波動影響，為了維持資產負債平衡，壽險業一年投入上千億資金進行避險，匯率避險比率普遍高達65%~70%，遠高於實際外幣短期現金流量曝險約10% 的經濟需求。
金管會主委彭金隆：台灣壽險業的「特殊中的特殊」
金管會為解壽險業者龐大避險壓力的困境，特於今(26)日舉行「保險業匯率波動與公允表達研討會」，針對現行我國壽險業採用的會計準則，是否能真實反映壽險業長期經營的行業特性，以及實際經營業的財務狀況與經營績效，而達到公允表達的會計目的，進行跨領域探討。
金管會主委彭金隆致詞表示，此次的議題，除了對我國壽險業的經營，對監理以及對永續發展，都具有關鍵意義。
「各位都知道，壽險業是一個非常特別的行業……，」彭金隆感慨，壽險業周期非常長，無論在資產負債的估計，或是收入費用的認列，都涉及到未來諸多複雜且長期因素的評估，如未來的利率、匯率、死亡率、罹病率與脫退率等等，「如何表達營運周期如此之長的壽險業經營樣貌，多年來一直都是會計界的一大挑戰。」
彭金隆說，壽險業特別到擁有自己的會計準則，比如市場所熟知的IFRS 17，而台灣的壽險業則是「特殊中的特殊」，因過去諸多歷史因素，導致台灣壽險業累積了巨額的保費資產，但卻必須大量投資在海外，這種獨特的資產負債結構，在國際市場上，幾乎沒有其他國家有類似的狀況。
▲金管會主委彭金隆致詞指出，匯率波動與公允表達議題，除了對我國壽險業的經營，對監理以及對永續發展，都具有關鍵意義。
壽險業匯率損益的扭曲與過度避險
他也不諱言，這種特殊中的特殊，導致我國壽險業在適用一般行業，甚至是壽險業通用的會計準則，漸漸顯現出許多的問題。
彭金隆首先以「匯率損益的表達」分析指出，保險業的資產負債管理，有很大比例投資在國外債券，但其目的在於長期獲取合理收益，以履行對於保戶之長期承諾，與其他金融業或是一般產業，單純以投資為目的的本質有所不同。
但依據國際會計準則規定，皆必須以即期匯率評價損益，如此造成財務報告波動與經濟實質不一致的情形，進而衍生出業者為抑制匯率造成的財務報告帳面波動，耗費鉅額成本過度避險，卻未有實質風險移轉的避險效果，「長期以往，是否可能產生弱化產業體質的疑慮，都是值得關注與討論釐清問題。」彭金隆憂心地說。
鄭丁旺點出現行會計準則盲點 為壽險業者找解方
為協助業者解決困境，研討會邀請會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺從會計準則角度，為壽險業者剖析當前難題成因與解方。
鄭丁旺表示，在目前的會計準則中，資產應以「成本」或是「市價」認列，出現了偏差。若要擺脫現行會計準則，首先要先檢視是否確實構成「不能公允表達」的情況，再來是「有沒有更好的方式可以處理」。
鄭丁旺指出，在IAS 21會計準則中，必須認列當下匯率的原因，是認為「匯率是一去不復返的」，但時間拉長來看，匯率往往是在箱型區間波動，並非貶就一路貶，升就一路升值的趨勢。
▲會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺從會計準則角度，為壽險業者剖析當前難題成因與解方。
此外，鄭丁旺分析現行會計準則無法忠實表達壽險業財務結構的數項因素。
首先，外幣AC金融資產是按歷史成本衡量，卻按現時匯率換算，使台幣資產既不代表歷史成本，亦不代表公允價值，兩者之間出現矛盾。且保險業的外幣部位多為長期投資，即便有保險金支付需求，也可以動用台幣資金支付，短期內基本沒有將資產兌回台幣的壓力，要將此類「可能不會實現」的匯兌損益，或是未來二十、三十年才可能實現的匯兌損益，都反映在當期損益表，並不合理。
鄭丁旺最後認為，要解決報表揭露方式，可考慮的方法是將匯率變動的未實現損益，按AC金融資產的剩餘年限攤銷。雖然這種方法沒有理論基礎，但是一種不完全偏離會計準則，又能解決業界困難的方法。
「理論上我是沒有完全遵照，但我也不是完全不遵照，我沒有百分之百認列，是因為現實的考慮、沒有辦法，百分之百認列就不能經營了，那我就只好選擇一個比較能夠顧到準則，又能夠顧到我的生命的選擇。」鄭丁旺無奈笑道。
本次研討會安排三場主題討論，廣邀會計師、壽險業者、會計與金融學系教授等多位專家學者，以「IFRSs準則的波動與匯率衡量」、「永續報導內部控制與壽險業匯率風險管理」、「對保險業會計制度的建議」為題，分析不同面向的挑戰，並進一步尋求建議與解方，吸引上百名相關從業人員積極參與。
