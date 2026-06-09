台灣夏日相對濕度飆破八成 OVO京典衛浴提四大乾爽衛浴解方

記者 洪俊維 / 報導

台灣夏季總是潮濕，如何擺脫浴室悶熱、發霉和異味，是民眾長年的頭痛議題。根據中央氣象署統計，國內各城市於6至9月期間，相對濕度平均高達75%至80%，此時浴室通風不足，造成高溫濕氣難散，彷彿身處悶熱的蒸氣室，牆面與天花板更因佈滿水珠而淪為黴菌與黑垢的溫床。看準高溫高濕度造成的居家痛點，國內知名品牌 OVO 京典衛浴推出乾爽系衛浴生活提案，四大衛浴除濕好物成今夏告別浴室濕、悶、臭的實用解方。

廣告 廣告

OVO京典衛浴推出四大好物，打造乾爽衛浴生活

告別悶臭！ 乾爽與好維護成居家衛浴首選

天然環境引發的黏膩困擾，也影響著大眾對浴室空間的期待及衛浴設備選擇。根據網路調查，現代消費者對於衛浴空間的期待，已從單純的盥洗功能，轉而同步追求美觀、機能兼具，洗滌整日疲憊的處所；其中，價格合理、清潔便利、抗菌除臭、外型美感皆是消費者在意的關鍵點。尤其為避免衍生修繕問題，消費者開始意識唯有定期保養清潔、增加除濕設備，才能以最輕鬆的維護方式，打造乾爽潔淨的衛浴體驗。

浴室又濕又悶、地板黏滑 「四合一乾燥機」、「免鑽孔刮刀組」拯救崩潰心情

OVO京典衛浴觀察，在台灣潮濕環境下，衛浴空間容易出現「濕、悶、黏、臭」的連鎖反應，例如舊有衛浴因抽風不足且無開窗通風，洗澡後濕氣難散、地板久濕，因此近年不少顧客尋求加裝四合一乾燥機，透過強效排除濕氣，避免讓衛浴變成三溫暖蒸氣室。OVO也建議消費者能購入輕便的免鑽孔刮刀組，洗完澡時隨手將殘留地面、玻璃與牆面上的水珠刮除，可避免養出長年水垢，且告別踏進衛浴，就踩到滑膩地板的崩潰心情。

四合一乾燥機、免鑽孔刮刀組聯手出擊，告別夏季浴室的「濕、悶、黏、臭」

「電熱毛巾架」與「無接縫岩板面盆」升級居家生活品質

此外，除乾爽空氣與地面外，織品引起的異味更是破壞衛浴香氣的隱形殺手。OVO京典衛浴企劃部副理李彥玟Ivan亦指出，高濕度讓毛巾、擦手巾處於曬不乾狀態，導致細菌滋生、留下悶臭味，建議可搭配近年討論度相當高的電熱毛巾架，適溫烘乾毛巾，杜絕異味。至於民眾最在意的檯面接縫處矽利康發黑問題， OVO則推出一體成型設計的岩板一體盆，將岩板與臉盆以「水刀切割」技術接合，除視覺上無接縫更簡約外，且方便日常維護、清潔，是兼顧生活品質與降低家務成本的熱門指定款。

透過電熱毛巾架烘乾織品杜絕悶臭，再搭配無接縫的岩板一體盆消除發黑痛點，讓衛浴同時告別異味與髒污

乾爽、美觀皆到位 OVO 客製化衛浴設備打造飯店級空間

OVO京典衛浴表示，針對衛浴常見的潮濕及悶臭問題，可藉由機能好物獲得解決；對於消費者在意選擇性少、規格品無法符合案場限制則推出「客製化服務」，由技術團隊前往現場丈量，並提出合適的解決方案、衛浴搭配建議。 品牌深耕衛浴改修市場多年，熟悉國內各式房屋的衛浴設計與痛點，持續開發不同色系與規格的產品線，期待滿足顧客打造富個人品味的精品級居家空間。