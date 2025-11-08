台灣外交大突破！不只蕭美琴 蔡英文將赴柏林自由會議演說

記者許芷瑄、簡翰鳴 / 布魯塞爾報導

重大外交突破看到副總統蕭美琴受邀到歐洲議會發表演說，也是我國史上首位現任副總統，到國外議會演講，她提到台灣之所以重要，因為國際體系的完整與全球的繁榮，有賴於一個強韌和自由的台灣。這番演說讓歐洲議會響起掌聲，不過中國對此表示強烈憤慨，向歐方提出嚴正交涉。

副總統蕭美琴受邀到歐洲議會發表演說。

歐洲議會響起如雷掌聲，這歷史性一刻，我國副總統蕭美琴在跨國議員歡迎下上台發表演說。

副總統蕭美琴（2025.11.07）：「台海和平對全球穩定與經濟延續至關重要，國際社會對任何企圖以武力片面改變現狀的行為，所表態反對至關重要。」

受到對中政策跨國議會聯盟邀請，蕭美琴大談台灣重要性，同樣站在民主陣線的歐洲跨國議員也爭相合影。

對中政策跨國議會現場。

副總統蕭美琴（2025.11.07）：「歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建構民主。台灣不僅具有重要性，更是全球關於和平繁榮與民主未來對話中不可或缺的一部分。」

身為現任副總統，蕭美琴出訪歐洲堪稱一大外交突破。IPAC也在社群上曝光蕭美琴演講畫面，寫下台灣副總統發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講，不過副總統這趟訪歐行事前保密到家，在場記者也是會議開始前10分鐘，才在IPAC群組收到嚴格禁令開頭的訊息，通知蕭副總統將跟外交部長蒞臨會場演講，就連部分歐洲議員事先也不知道有神秘嘉賓。

IPAC在社群上曝光蕭美琴演講畫面，寫下台灣副總統發表突破性演說。

民進黨立委范雲：「我想這代表國際對台灣支持來到新高度。」

蕭美琴突然現身歐洲議會，也讓中國氣得跳腳，中國駐歐盟使團表示強烈憤慨，向歐方提出嚴正交涉，說此舉嚴重違反一個中國原則，衝擊中歐政治互信，還要歐方停止支持台獨行徑，不過事實上蔡英文前總統今（8）日也將出發德國柏林，11月10日到柏林自由會議演說，在國際支持下台灣逐漸突破中國外交封鎖。

蕭美琴現身歐洲議會，中國駐歐盟使團表示強烈憤慨。

