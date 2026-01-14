即時中心／高睿鴻報導

中美洲國家宏都拉斯近日改選總統，最終由阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，受到國際政壇關注；由於過去他的「親台」立場鮮明，宏國未來是否可能與台灣復交、甚至斷交中國，同樣引發不少討論。美國媒體《華爾街日報》近期更報導稱，台灣總統賴清德已向宏國表達，有意出席新總統1月27日的就職典禮；並且，美國有可能允許賴總統過境，使中國相當關注川普（Donald Trump）的態度。對此，總統府稍早也發聲明回應。

有關媒體詢問總統出訪一事，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程，將循例適時向國人公開說明。

根據宏國選委員會日前發布總統選舉結果，確認親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。宏國「新聞報」（La Prensa）引述該國選委會官方數據指出，完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。

阿斯夫拉當選總統後，國際社會立即關注其外交動向、以及是否重塑對中及對台關係。媒體《聯合報》提到，過去多年來，中國積極在拉丁美洲擴張影響力，但川普政府日前突指揮美軍，攻擊中國的盟國委內瑞拉、並火速逮捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro），讓中方在中南美洲的布局陷入尷尬與混亂。

如今，宏國也可能改變外交立場，引發國際關注。報導也指，自從川普重返白宮後，中國對拉美的控制力逐步衰退，例如墨西哥、巴拿馬等國，先後對中方加課電動車關稅、退出一帶一路、甚至允許美軍駐紮、更積極與白宮合作打擊毒販等；現在更傳，宏國新政府有可能與台灣重新建交。

不過，中方依舊非省油的燈，《華爾街日報》就指出，中國仍於去（2025）年12月明確宣示，其勢力不會退出拉美範圍；並且，如今也積極關注台灣與宏國的互動狀況、以及美方是否允許賴總統過境...等情事。





原文出處：快新聞／台灣外交大突破？傳賴清德將出訪宏都拉斯、過境美國 總統府回應了

