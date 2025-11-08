台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。
中國大陸駐歐盟使團今天（8日）發出聲明表示，反華組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會大樓召開年會。歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等台獨頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行台獨分裂活動，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。
中國大陸駐歐盟使團強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為台獨行徑撐腰張目，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。
