台灣外泌體攜手農科院 導入SPF豬與AI純化技術

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣外泌體股份有限公司（Taiwan Exosome Company, TEC）今日宣布，正式與財團法人農業科技研究院完成關鍵技術授權與策略合作，成功突破異種來源外泌體在生物安全、量產穩定度、應用可行性三大瓶頸，取得「SPF豬血小板外泌體分離技術」授權，並同步啟動「SPF豬NK細胞及其外泌體」聯合開發計畫。此一里程碑，不僅奠定全球整合人類、植物與SPF豬三源外泌體的研發與製藥平台領先優勢，也為台日與全球再生醫學、免疫治療與高端醫美市場，開啟具高度商轉潛力的千億商機。

生物安全高標準！SPF豬異種外泌體邁向臨床的關鍵突破

本次合作核心在於農科院長期建構、並符合國際規範的國家級「無特定病原（Specific Pathogen Free, SPF）」豬飼育體系，豬隻全程飼養於高度隔離與監控環境，具備完整健康履歷與可追溯性，可直接對接美國FDA、日本PMDA及台灣TFDA對於異種來源細胞與外泌體原料來源的法規要求，為協助廠商產品能順利取證超前部署。

相較傳統細胞來源，SPF豬展現兩大關鍵優勢：

高規格生物安全性 ：降低人畜共通傳染病風險，解決異種應用長期以來最關鍵的安全性疑慮。

高度生理相似性：豬隻在組織結構、免疫反應與細胞訊號上與人類高度相近，使其外泌體更具研究轉譯與應用潛力。

圖／台灣外泌體股份有限公司董事長洪奇昌（前排左四）與財團法人農業科技研究院代理院長李紅曦（前排右三）率領雙方團隊合影留念，象徵雙方在外泌體與再生醫學領域深化合作、攜手推動產研交流。（台灣外泌體股份有限公司提供）

血小板外泌體：無需培養、可量產的再生醫學研發新動能

透過農科院自主研發的高純度分離技術，結合AI血小板品質檢測系統，成功建立無需細胞培養、即可穩定量產的「SPF豬血小板外泌體」製程。此一技術重大突破，大幅降低製造成本與變異風險，同時保留高濃度且活性相關成分組成，具備高度產業化潛力。

依據農科院前期研究數據，SPF豬血小板外泌體在多項再生指標上呈現提升：

皮膚組織修復相關研究指標相較對照組呈現差異（72%）

毛髮相關研究指標相較對照組呈現差異（68%）

發炎相關研究指標相較對照組呈現差異（約45%）

（上述為前期研究指標，不代表對人體之功效或療效）

基於上述成果，為其導入高端醫美、術後保養、肌膚照護與頭皮養護市場提供具體且可驗證的科學基礎。

圖／台灣外泌體股份有限公司董事長洪奇昌（左）與財團法人農業科技研究院代理院長李紅曦（右）於合作簽約儀式中完成簽署，正式啟動雙方於外泌體相關技術與應用領域之合作。（台灣外泌體股份有限公司提供）

NK細胞與外泌體：農醫跨域合作打造一條龍免疫相關產業應用生態系

在血小板外泌體之外，合作雙方進一步鎖定「NK細胞（自然殺手細胞）及其外泌體」作為下一階段的核心研發主軸。相較目前成本高昂、製程複雜的CAR-T細胞療法，SPF豬來源的NK外泌體展現出三大關鍵商業優勢：

成本可控、可規模化生產： 大幅降低免疫相關應用研究推進與市場導入的門檻。

物流與保存優勢： 外泌體相較於活細胞更穩定，利於冷鏈運輸與跨國供應。

廣泛應用潛力：具備調節免疫與腫瘤相關實證醫學應用研究。

台灣外泌體將結合農科院國際認證之動物試驗軟硬體能量，以及自身已建立的臨床等級NK細胞製程技術，目標於一年內逐步建構從「SPF來源、外泌體製程到臨床應用」的核心關鍵技術。

雙方於簽約完成後合影留念，照片左起為台灣外泌體股份有限公司營運長暨技術長林杰良博士、董事長洪奇昌；財團法人農業科技研究院代理院長李紅曦、農業資材與加值研究所副所長楊啟裕博士。（台灣外泌體股份有限公司提供）

從臨床應用到全球商機的三階段布局

因應全球高齡化與再生醫學需求快速成長，台灣外泌體將展開三階段全球再生醫學市場布局策略：

第一階段｜深耕台灣 ：以SPF豬血小板外泌體產品切入醫美、再生修復與高端保養市場，累積營收與品牌信譽。

第二階段｜進軍日本 ：日本為全球高齡化程度最高、再生醫療法規成熟的市場，公司已於2025年設立日本子公司，預計2026年提交臨床試驗申請，並於2029至2030年間實現商業化。

第三階段｜佈局全球：以日本為立基首站，持續拓展歐美市場，目標於2030年前建立全球營運體系，並規劃登錄美國納斯達克（NASDAQ）。

隨日本市場推進與免疫治療產品線展開，五年營收可望挑戰3.5億元，內部報酬率（IRR）預期超過30%。

台灣外泌體公司董事長洪奇昌表示：「這次合作不只是單一技術突破，而是讓台灣生技真正掌握從原料源頭、製程到臨床應用的核心關鍵技術。」期待透過創新「台灣外泌體三源合一技術平台」，讓台灣在全球再生醫學與免疫相關應用領域上發光，提供優質國產醫藥品回饋社會需求。

