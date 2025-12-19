台灣外泌體攜手陽明交大！聚焦泌尿系統疾病

▲台灣外泌體公司今（19）日與國立陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所正式簽署產學合作協議。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣外泌體股份有限公司今（19）日與國立陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所正式簽署產學合作協議，針對泌尿系統疾病進行新藥開發。台灣外泌體公司技術長林杰良表示，走向藥物開發，就是希望與市場做出差異化。

台灣外泌體公司董事長洪奇昌提到，外泌體（exosomes）為直徑約30至150奈米之細胞外囊泡，由細胞經胞吐作用釋放至細胞外環境，內含蛋白質、脂質與核酸等多種生物分子，被視為細胞間訊息傳遞的重要媒介。

洪奇昌指出，近年研究顯示，外泌體在組織修復、發炎調節與細胞微環境重塑等方面具有重要角色，於再生醫學及精準醫療領域備受關注。而在泌尿系統的領域，針對急性腎損傷、泌尿道黏膜受損還有膀胱功能障礙等疾病模型的動物實驗，也顯示外泌體有機會調節發炎反應，支持微血管與組織修復的機制，但相關機轉仍須透過科學與臨床研究驗證。

林杰良提到，NK細胞本身與癌症關聯性較高，而以NK細胞為主軸，相對在細胞治療上會比較昂貴，但仍傾向以慢性病或需要修復疾病為思考。

林杰良認為，其實在發展藥品的過程，中間每個節點都有機會發展成營養品等，但還是希望可以與市場有差異化，同時也希望對接國際藥品規格。

林杰良提到，現行美國已經有2個臨床試驗到三期，而做藥品難度相對高，也希望可以做到市場的藍海。預計藥品開發在2、3年內會進入臨床試驗，主要會與自體免疫誘發相關；未來擴大到膀胱修復、腎臟再生、前列腺改善等應用。

▲對於產學合作，針對泌尿系統疾病開發新藥，台灣外泌體公司表示，盼與市場有差異化。（圖／記者張乃文攝）

從全球疾病負擔來看，泌尿系統疾病已構成重大公衛議題。據統計，全球慢性腎臟病（CKD）患者約有7至10億人，慢性腎臟病已躍升為全球第九大死因，每年導致約150萬人死亡；泌尿道結石在全球成年人口中的盛行率約為5至10%，顯示泌尿系統相關疾病對醫療體系與社會成本具有長期而深遠影響。而在台灣，泌尿系統疾病負擔同樣沉重。

國立陽明交通大學副校長楊慕華指出，細胞治療和外泌體蓬勃發展，這次針對的疾病是市場相對有些忽略，但對台灣人而言非常重要的腎臟泌尿系統疾病。他認為，台灣洗腎人數多，而造成腎臟功能失調的原因也非常多，外泌體科學確實也有無窮潛力，盼能透過合作達成治療新篇章。

