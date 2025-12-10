台灣外籍工作者發展協會 GWO 中山區外國人服務中心正式啟用



在繁忙的台北車站東三門旁、被稱為「小印尼」的街廓中，有一棟閒置半甲子、等待都更的老屋。在市府與地主的支持下，老屋得以重生，今日正式轉化為 「台灣外籍工作者發展協會（GWO）中山區外國人服務中心」。這一刻，不僅象徵空間再生，更象徵台灣公民社會與移工社群邁向更成熟互動的新里程碑。共同見證這個深具教育與社會意義的重要時刻。



一、教育的責任：讓民主價值屬於每一位生活在台灣的人

台灣外籍工作者發展協會（GWO）自 2013 年成立以來，持續推動外籍移工與新住民的語言教育、職能訓練、生活適應與社會融入服務，並於 2022 年通過勞動部審查成為非營利仲介機構，取得人才發展品質管理系統 TTQS 認證，成為全臺第一個由非營利組織提供移工職能教育的機構。

若民主是一套需要全體共同遵守的生活方式，那麼教育不應排除任何一位在這片土地上共同生活的人。移工照護長者、支撐醫療體系、投入生產產業，是台灣社會不可或缺的一環；因而提供教育、語言與社會參與機會，不僅是服務，更是民主社會對所有生活者應有的尊重。

二、AULA 精神延伸：中山區外國人服務中心成為跨文化、公民參與的教育場域

服務中心的成立概念源自 GWO 發展多年的 「AULA：異鄉人的世界小客廳」:AULA 取自印尼語「大廳」，象徵移工在北車找到的熟悉感與歸屬。

今日啟用的服務中心，結合公民教育與移工教育的理念，將扮演三項重要功能：

1. 語言與職能教育的深化

(1)華語課程、基礎識字、生活語言

(2)就業技能培訓、職場文化理解

協助移工提升能力，從「勞動者」成為「具備知識與行動力的社會參與者」。

2. 多元文化教育的平台

(1)東南亞料理文化交流

(2)移工故事牆、生活攝影展

(3)小型論壇與跨文化對談

讓台灣社會真正看見移工的文化、故事與生命力，促進相互理解。

3. 社區共同生活的教育實驗場

這裡不只是服務據點，更是台灣人與移工彼此靠近、互相學習的公共空間。它讓社區看見：移工不是短暫的過客，而是與我們共同呼吸同片土地的夥伴。

三、公民教育的新篇章：以教育消除隔閡、促進理解、建立共同體

公民教育的核心精神包括：

(1)理解：看見彼此的需求與文化差異

(2)尊重：承認每一位生活者的尊嚴

(3)參與：讓所有人都能加入公共生活

而這三項核心精神，正透過 GWO 的行動具體落實：

(1)用教育消除語言隔閡

(2)用文化交流促進共同理解

(3)用制度保護移工的權益與安全

(4)用公共空間支持多元共生的社會想像

中山區外國人服務中心的成立，代表台灣正在以更成熟的態度面對移工人口，並以教育為核心，使跨國、跨文化的生活共同體得以成形。

四、打造「彼此看得見」的社會，是台灣民主的下一步

當我們願意讓外籍移工參與台灣的語言、文化、教育、社區與公共生活，我們教的不只是語言，而是在實踐 「民主生活的真義」。我們打造的不只是據點，而是一個讓每個人被看見、被理解、被尊重的台灣。中山區外國人服務中心象徵著移工教育、公民教育與社區參與的共同前進。

未來，GWO 將持續推動跨文化、教育與公共合作行動，讓台灣成為一個真正尊重多元、珍惜每一位生活者的民主社會。

