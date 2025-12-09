台灣外食文化成幫凶 名醫揭「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

營養功能醫學專家劉博仁指出，台灣外食文化有太多傷腎的食物。（示意圖）

台灣腎臟醫學會日前公布數據，國內慢性腎臟病患者逾90萬人，洗腎人數破9萬，相關醫療費用每年約500萬元，而重口味飲食習慣及手搖飲文化都是加重腎臟負擔的原因之一。營養功能醫學專家劉博仁指出，真正腎臟殺手其實是大家熟悉的「三高」，長期下來會導致腎衰竭，然而慢性腎臟病不像感冒會有症狀或痛感，只會默不吭聲，但每天都在老1歲。

劉博仁日前發文分享看診病例，一名患者3年前被發現慢性腎臟病第三期，當時他叮囑衛教對方飲食要謹慎選擇，但患者並沒有在生活中落實，因為上月底該名病患再度回診，腎功能已經掉到第四期了。

真正傷腎殺手是三高 沒控好腎臟每天老1歲

劉博仁說明，真正可怕的腎臟殺手，其實是大家熟知的「三高」（血糖、血壓、血脂），長期高血糖會造成腎臟微血管增厚、變硬，讓腎絲球承受太多濾過壓力，最後變得疲乏、硬化、失能，雖然不會痛也沒有警訊，但腎臟每天都在老1歲。長期高血壓會導致血管受損、內皮發炎，腎臟灌流變差使腎功能下滑。長期血脂異常則會加速腎臟的動脈硬化，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

台灣外食文化成幫凶 保護腎臟從4核心下手

除此之外，台灣外食文化有太多腎臟害怕的食物，像滷味、鹹酥雞、火鍋料、珍奶手搖飲、超商便當、鍋燒意麵、泡麵、燒烤、韓式料理、加工肉類等，幾乎內含高鈉、磷酸鹽，都是加劇腎功能衰竭的幫凶。

劉博仁說明，腎臟的工作是「濃縮血液」，所以水喝太少，等於讓腎臟在汙濁的水裡過濾垃圾，會使尿液濃縮、提高腎結石或感染機率，同時讓腎絲球長期處在壓力下，所以改善腎功能下滑最簡單的方法就是多喝水，偏偏這是最容易被大家忽略的保護方式。

劉博仁表示，保護腎臟的的4大核心為：控制三哥＋避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食且飲水充足。他提醒大家，腎臟的命運不能只靠醫生，而是你我每天吃進去的每一口、喝下的每一杯，乃至三高的控制。

