台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫

今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。

從衛星雲圖來看，林伯東說，這波冷空氣的屬性偏濕，所以目前台灣上空、尤其中部以北區域，都明顯受到雲系覆蓋，讓民眾感受到較陰涼、濕冷的天氣。尤其是基隆北海岸、東北部地區、宜蘭等，下雨也是斷斷續續，甚至從昨天到今日，持續發布大雨特報，預計一直到明天以後，才會逐漸緩和。他強調，今天全台都低溫，除了北部以外，事實上一直到高雄，也都持續出現10度以下低溫。

承上述，林伯東總結道，基隆及北海岸地區，今日仍要持續注意大雨；另外，整個北部及東部地區，會一直感受到濕冷天氣。因此他說，台北及宜蘭整天都會只有10至15度、甚至可能跌破10度，體感頗為寒冷；甚至，2000公尺以上高山，還可能見到零星降雪。至於中南部的天氣，大致上還算穩定，但早晚特別寒冷，清晨必須嚴防低溫；3000公尺以上的高山，也可能出現降雪。

至於花東地區，他則說，也是早晚比較寒冷、大概落在14至18度；3000公尺以上可能降雪。而明日白天以後、還有週六，林伯東表示，冷空氣將逐漸減弱、天氣也轉趨穩定，只剩下早晚較冷；北部及宜蘭可回到11至19度、整體雨勢緩和，中南部則能來到12至24度，花東地區也回溫，可達到14至21度。

接著週日及週一（25、26日），林伯東指出，氣溫將持續回升、西部地區天氣穩定；唯獨東部地區，可能有些降雨情形，但冷空氣還是逐漸減弱，整體溫度比起23日及24日，應該仍會繼續回升。不過，到了下週二、三（27、28日），又有新一波冷空氣到來、且搭配東北季風，整體水氣偏多；因此林伯東說，屆時北部地區、宜蘭又會再轉為濕冷天氣，氣溫預估跌至13至18度、降雨量持續增多。到時候，中南部大概會落在16至26度、花東則是16到22度。

總結來說，林伯東還是提醒，目前各地依舊持續出現低溫情形，一直到明天清晨，還是有10度以下低溫；就連中南部地區，近山區的地方，早晚也可能只有10度附近，民眾應特別留意。

