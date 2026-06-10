台灣多發性硬化症協會攜手彰基醫院舉辦中區衛教講座與病友交流

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【記者張嘉誠／綜合報導】

為了提高社會大眾對於多發性硬化症(MultipleSclerosis, MS)的認識與關注，台灣多發性硬化症協會特別於世界多發性硬化症日前夕與彰化基督教醫院共同主辦中區衛教講座，由財團法人罕見疾病基金會擔任指導單位，並由臺中榮民總醫院及中國醫藥大學附設醫院共同協辦。講座特別邀請神經醫學中心主治醫師、中醫部醫師及藝術療癒導師蒞臨與病友及家屬面對面交流，全方位探討多發性硬化症的最新醫學診治、替代療法與身心靈跨界照護。

廣告 廣告

此次活動特別邀請彰化基督教醫院神經醫學中心莊介森部長蒞臨開場致詞。莊部長現任彰基動作障礙科主任及巴金森氏症暨動作障礙中心副主任表示，隨著醫療進步，多發性硬化症已有更多元的治療選擇，期盼透過此次講座提供病友及家屬正確的疾病知識與照護觀念，並藉由交流分享建立支持力量，共同提升生活品質。

圖：彰基中醫部兼任醫師邱重閔醫師主講「多發性硬化症替代療法的各國研究簡介」。(圖/台灣多發性硬化症協會提供)

中區衛教講座首先由彰基中醫部兼任醫師邱重閔醫師參與講座，主講「多發性硬化症替代療法的各國研究簡介」。邱重閔醫師從國際實證醫學的角度，為病友梳理了全球關於多發性硬化症互補與替代醫療(CAM)的最新研究數據。邱院長精闢的醫學見解為在場病友開拓了全新的照護視野，完整的講座影片內容可上協會臉書粉絲專頁欣賞。

第二堂講座由彰化基督教醫院神經醫學中心李媐雁主治醫師接續，就「多發性硬化症的診斷與治療」進行專題演講。李醫師在演講中詳細解析了多發性硬化症的多變病徵，李醫師特別提醒，夏日高溫濕熱，病友極易因體溫上升而導致暫時性的神經症狀惡化。因此應盡量待在涼爽舒適的室內環境，避免在大太陽下曝曬或進行高溫泡湯。若身體出現手腳或肚皮發麻、步態不穩甚至視力明顯退化模糊，建議盡快回大醫院進行精密檢查。

圖：彰化基督教醫院神經醫學中心李媐雁主治醫師就「多發性硬化症的診斷與治療」進行專題演講。

除了中西醫治療外，病友的心理調適與減壓同樣是與疾病和平共存的關鍵，為此特別邀請到日本和諧粉彩正指導師、酒精墨水藝術老師暨萌客療癒粉彩工作室的張淑芳老師帶領心靈工作坊，指導病友與家屬進行「祝福~~粉彩永生花束創作」。在創作的過程中，病友們不僅能專注於當下的色彩流動，達到如正念般放鬆、減少焦慮，更在彼此分享作品時，將創作的喜悅轉化為積極面對療程的心理能量。

講座最後由理事長王舜民主持病友交流時間。王理事長本身即是資深病友，深刻了解新病友剛確診時內心所面臨的恐懼徬徨無助與對未來的茫然。協會目前擁有上百位病友及照護親友，就像一個充滿愛與溫暖的大家庭，讓病友與家屬能夠相識交流，並透過過來人的生活經驗諮詢，學習如何面對疾病和平共處。歡迎中部地區的新舊病友與家屬踴躍加入協會，攜手在抗病路上彼此扶持，大家一起勇敢面對療程，擁抱精彩的樂活人生！