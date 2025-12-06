台灣夜市正在沒落！他揪「3大關鍵」嘆：店家都在苦撐

生活中心／彭淇昀報導

台灣夜市深受在地人與觀光客喜愛，不過最近有網友提到，台灣的夜市逐漸沒落，就算有名人加持也難以回到全盛時期，並點出「3大原因」，貼文曝光後掀熱議。

台灣夜市因為種種原因，正逐漸沒落中。（示意圖／資料照）

原PO在PTT上以「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中」為題發文，指出即使有黃仁勳等多位名人光顧，夜市仍正在沒落中，「連最知名的士林夜市，現在的攤位也大減一半」。

原PO點出夜市逐漸消失的「3大原因」，包括觀光客消費力下滑、租金和食材成本連年上漲、缺工問題，種種原因都讓店家苦撐，「這個台灣特色的夜市文化，隨著時代演進，現在正在慢慢地消失中」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人認為夜市價格太高，「夜市的價格都已經很不夜市了」、「夜市現在比餐廳還貴」、「很多年沒有逛夜市了，以前夜市是平價好吃，現在夜市隨便買兩樣東西都比吃餐廳貴了」、「比吃到飽還貴了，誰要逛」；還有人提到衛生、食安問題等等。

不過也有網友認為，「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「夜市養活了很多家庭，希望不要消失」、「夜市反映的是人情味，問題是現代是集體式孤獨，夜市的意義已經式微了」。

