台灣夜市沒落了？ 網點出「3大關鍵」：比吃到飽還貴

有網友指出，台灣夜市正在沒落中。（示意圖／翻攝自觀光資訊網）

台灣夜市長年來以豐富小吃與熱鬧氣氛吸引眾多國內外觀光客，曾被譽為最具在地特色的庶民文化之一。然而，近期有網友在PTT發文指出，夜市正面臨日漸沒落的危機，就算有名人如輝達執行長黃仁勳光顧加持，依舊難挽頹勢。該文引發熱烈討論，不少網友更點出「價格飆升」與「衛生環境」為現今夜市最大問題。

一名網友在論壇PTT發文表示，他近日看到媒體報導，提到台灣夜市逐步凋零的現象，連過去最具代表性的士林夜市，現今攤位數量都已銳減一半。文章分析夜市衰退的三大主因，包括觀光客消費力下降、租金與食材成本年年上漲，以及長期人力短缺的「缺工」問題。他感嘆，這些挑戰讓攤商經營困難，曾經代表台灣庶民生活的夜市文化，正逐漸走入歷史。

廣告 廣告

該篇文章曝光後，引起不少網友回應共鳴，其中「價格過高」成為最多人批評的焦點。有網友表示：「夜市的價格都已經很不夜市了」、「那麼貴，比吃到飽還貴，誰要逛」、「每個都只想炒短線薛盤子，看到外國人各個眼睛發亮，不用繳稅低租骯髒悶熱，卻賣到比餐廳還貴，商品複製貼上，倒得好」、「髒、亂、貴，沒特色，會消失也不意外」。

除了價格問題，「衛生與食安」也是不少網友關心的重點。有留言指出，「消失很好啊，衛生很差，政府也不敢管」、「連洗碗水都不知道乾不乾淨」、「貴又不衛生，該淘汰就淘汰」、「又貴又熱然後衛生堪憂，所以越來越少人去了」、「衛生也疑慮，口味說真的也還好，然後逛的玩的都是淘寶貨」。

儘管如此，仍有部分網友持不同看法，認為夜市並未全面衰退。「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「明明就夜市集中化」、「夜市真的是台灣很棒的文化」，也有網友提及，「夜市反映的是人情味，問題是現代是集體式孤獨，夜市的意義已經式微了」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鯛魚排藥檢「不小心」釀全台下架！檢座搜驗室1小時追藥檢錯誤 高市衛生局6人遭懲處

他放棄做美甲「出國前必剪指甲」 釣出一票人喊讚：非常重要

結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得