台灣夜市沒落？網友點名3大主因：店家都在苦撐

台灣夜市文化深受在地人與觀光客喜愛，不過最近有網友在論壇發文指出，台灣夜市近年明顯走下坡，就算有名人造訪，也難以重現過往盛況。他提到，許多知名夜市的攤位減少，留下的店家幾乎都在苦撐，並列出三大原因。貼文曝光後，引發網友熱議。

原PO以「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中」為題分享觀察，他表示，連著名的士林夜市，攤位數量都不如以往，就算有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等多名知名人士光顧帶動話題，整體人潮還是明顯減少。

原PO指出，觀光客消費力下滑，是夜市景氣轉弱的關鍵之一；再加上租金、食材成本連年攀升，攤商負擔日益加重。此外，人力難找也成為業者頭痛的問題，「很多店家都在苦撐，夜市文化正在慢慢消失」。

貼文曝光後，不少網友留言分享，夜市價格太高是他們減少前往的主因。網友表示，「夜市價格跟餐廳差不多」、「隨便買兩樣就比外食還貴」，也有人直言自己多年沒有逛夜市了，認為失去「平價好吃」的特色後吸引力下降。

不過也有網友持不同看法，認為「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「夜市養活很多家庭，希望不要消失」、「夜市反映的是人情味，問題是現代是集體式孤獨，夜市的意義已經式微了」。



