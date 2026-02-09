台灣夜市躍上國際！龍華科大遊戲《COGITO》奪德國紅點設計大獎

龍華科技大學人文暨設計學院再度於國際設計舞台嶄露頭角，學生原創遊戲作品《COGITO》榮獲 Red Dot Design Award （德國紅點設計大獎）肯定。圖：龍華科技大學提供

龍華科技大學人文暨設計學院在國際設計舞台再傳捷報，由該校遊戲系師生原創的遊戲作品《COGITO》，從全球超過60個國家、逾萬件參賽作品中脫穎而出，榮獲具指標性的德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）。這項成績不僅展現校方在數位創作與遊戲設計的實力，更成功將台灣在地文化轉化為具備國際競爭力的創意之作。

獲獎作品《COGITO》由遊戲系老師洪敏翔指導，帶領學生李沛霖、林珮蓉及畢業生林荃茂、吳欣怡共同開發。該作以Unity3D引擎製作，搭載於PC與遊戲機平台，視覺上採用2.5D像素風格融合賽博龐克世界觀。遊戲核心場景巧妙運用台灣夜市街景，結合未來感的美學語彙，建立高度辨識度的風格。劇情透過主角與寄生AI「Echo」的互動，深度探討自我認同議題，機制則整合高難度槍戰與策略性念力操作，獲得紅點獎評審高度青睞。

文創系主任倪建芝與遊戲系主任盧大為指出，學校長期投入資源支持學生接軌國際，透過全校選拔、專家工作坊及補助全額報名費與獎學金，鼓勵學生累積實戰經驗。人文暨設計學院院長葉茉俐表示，本次學院共有5件作品獲得國際肯定，證明教學設計與人才培育已具備跨文化表達的能量。

龍華科大校長葛自祥表示，學生能在萬件作品競逐的國際賽事獲獎，體現學校深耕實作教學與跨域整合的成效。校方將持續透過完善的輔導機制，協助學生將文化觀察與技術轉化為實體作品，站上國際舞台展現台灣設計實力。

