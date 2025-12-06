台灣夜市連黃仁勳都救不來！「消失3主因」引網共鳴

生活中心／周孟漢報導



台灣夜市是台灣獨有的文化之一，當地小吃與時尚潮流在此交會，提供了視覺、嗅覺、味覺的感官盛宴，不僅是台灣最熱鬧地點，同時也是觀光客必訪的朝聖地。不過，隨著物價上漲，近年來國人前去夜市的頻率也逐漸降低，就有網友表示「台灣的夜市正在消失中」，並點出3大原因，文章出爐後，留言區則感嘆「夜市的價格都已經很不夜市了」。





台灣夜市是不少觀光客、饕客愛去的熱鬧地點之一。

台灣夜市是不少觀光客、饕客愛去的熱鬧地點之一。（圖／翻攝自東大門夜市臉書）

1名網友在PTT以「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中…」為題發文，坦言現在即便有黃仁勳等多名人加持，夜市也正在沒落中，透露連最知名的士林夜市，現在的攤位也大減一半，接著並列出3大原因，包括「觀光客消費力下滑」、「租金、食材成本也連年上漲」、「缺工問題」，加上近期又遇到非洲豬瘟干擾，種種難題都讓店家苦撐，感嘆「這個台灣特色的夜市文化，隨著時代演進，現在正在慢慢地消失中…」。

原PO認為，即便有黃仁勳等多名人加持，夜市也正在沒落中。

原PO認為，即便有黃仁勳等多名人加持，夜市也正在沒落中。（圖／民視新聞資料照）





文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論，大多網友都認為是價格問題，「夜市的價格都已經很不夜市了」、「那麼貴比吃到飽還貴了，誰要逛」、「夏天太熱，而且價格跟美食街差不多」、「夜市現在比餐廳還貴」、「貴的要死差不多的價格去店面吃就好」、「每個地方的夜市都越來越像，價格也很不夜市了」、「臭豆腐蚵仔煎一份70－破百元，連蛋煎都要6、70元，客人多說顧品質要漲，客人少說顧生計也要漲，原料能源人力風吹草動全都要跟風漲，自己玩死自己」。

文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）





除了價格外，也有網友認為是環境問題，「這個夏天根本不適合逛夜市」、「夏天太熱」、「衛生問題」、「又髒又亂」、「熱擠貴」、「悶熱卻賣到比餐廳還貴，商品複製貼上，倒得好」、「又貴又熱然後衛生堪憂，所以越來越少人去」、「衛生也疑慮，口味說真的也還好，然後逛的玩的都是淘寶貨」。不過也有部分網友表示「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「只喜歡去住家附近的夜市，不喜歡觀光夜市，地方夜市偶爾會換新攤位」、「好吧那我晚上去逛逛好了」。





