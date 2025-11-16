台灣夜市電影挑戰奧斯卡 鄒時擎：真誠就能感動人

（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）電影「左撇子女孩」在洛杉磯放映，台灣夜市的喧鬧聲、家人難以說出口的愛，觸動美國觀眾；導演鄒時擎分享創作心法「只要真誠講好故事，就能感動世界」。

巷口常見的麵攤、檳榔攤，生猛有力的夜市場景搬上大銀幕，觀眾隨著主角騎車穿梭街頭；平凡家庭的悲喜一路牽動觀眾情緒，尾聲意外翻轉更留下餘韻無窮的回味空間。

本片代表台灣角逐明年奧斯卡最佳國際影片，14日登上洛杉磯亞洲國際電影節，向好萊塢電影圈爭取支持。導演鄒時擎、編劇兼剪輯西恩貝克（Sean Baker）與2名女主角馬士媛、葉子綺參與紅毯及映後座談。

廣告 廣告

「左撇子女孩」是鄒時擎與西恩貝克醞釀20多年的作品。西恩貝克8個月前站上奧斯卡舞台，以「艾諾拉」（Anora）奪最佳影片、最佳導演大獎，從獨立電影躍上主流，被視為當紅的美國影壇焦點人物。

「左撇子女孩」代表台灣挑戰奧斯卡，影迷關注在本片擔任編劇與剪輯的西恩貝克能否帶來金獎光環加持。

英語格言「說出真話會讓你得到自由」（The truth will set you free）是片中核心主題。對鄒時擎而言，電影人只要把故事說得夠真實，觀眾一定能感受到誠意。這是她旅美20多年電影生涯的核心理念。

鄒時擎向中央社記者說，拍電影要做到寫實，最重要的是「聆聽與觀察」。這部片開拍之前，她花了3個月時間，「每天跟攤販的哥哥姊姊聊天，聽了很多酸甜苦辣的故事，所有這些細節都是非常鮮活」。

夜市人生搬上銀幕、挑戰奧斯卡，鄒時擎說，她想說的其實是最平凡的故事：「電影的世界本來就應該有各種不同的聲音。我說的是市井小民的故事，但只要好好說清楚，小地方反而能打動更多人。」

鄒時擎說：「我們都是人，其實我們想說的、想做的其實都大同小異。」她認為，一個從台灣出發的故事能跨越語言文化感動觀眾，關鍵只有一點，「我一直很誠實地在說我的故事」。（編輯：張芷瑄）1141116