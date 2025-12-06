台灣夜市「正在消失中」？他揭3大原因：店家只能苦撐

曾是台灣庶民美食代表的夜市文化，近年面臨嚴峻考驗。有網友在PTT發文指出，台灣夜市正在消失中，即使有黃仁勳等名人加持也難挽頹勢，連指標性的士林夜市攤位都「大減一半」，引發網友熱烈討論。

夜市。（資料照／中天新聞）

原PO在文中提到，看到報導指出台灣夜市正面臨沒落危機，就連最知名的士林夜市，現在的攤位數量也大幅減少至原本的一半左右。他分析夜市消失的原因，包括觀光客消費力下滑、租金與食材成本連年上漲，加上缺工嚴重等問題，之前又遇到非洲豬瘟影響，種種難題都讓店家難以維持經營，使得這項台灣特色文化正悄悄走向消失。

廣告 廣告

貼文曝光後，大批網友一面倒認為「價格」是夜市人氣下滑的最大問題。有網友直言「夜市的價格都已經很不夜市了」、「那麼貴，比吃到飽還貴了，誰要逛」、「便宜這個最大的優勢消失了，那就只剩缺點」、「貴得要死，差不多的價格，去店面吃就好」、「每個地方的夜市都越來越像，價格也很不夜市了」、「夜市現在比餐廳還貴」、「現在叫盤市了吧？」、「悶熱卻賣到比餐廳還貴，商品複製貼上」。

也有人認為，「別說夜市，全台灣商圈都在萎縮」、「又貴又熱然後衛生堪憂，所以越來越少人去」、「這個夏天根本不適合逛夜市」、「都轉成文青市集」、「一直吹國際觀光夜市，結果連人行道也沒有」。不過，也有部分民眾表示「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「只喜歡去住家附近的夜市，不喜歡觀光夜市，地方夜市偶爾會換新攤位」。

延伸閱讀

疑Cloudflare故障！ Dcard、Canva一度大當機

近9成勞工挺週休三日！ 唯一前提「薪資不變」

工會指控違法解僱！ 台大啟動職場不法侵害調查