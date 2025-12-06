台灣夜市「正在消失中」黃仁勳加持也沒用！ 他曝三大原因：店家在苦撐

網友熱烈討論台灣夜市正在消失中的話題。圖／Google Map

夜市是台灣的一大特色，許多外國人來台灣旅遊，至少都會造訪一、兩個夜市；觀光署也大力推廣夜市，甚至還特別推出「夜市之旅」專業介紹旅遊景點加上夜市的10條路線。不過，日前有媒體報導台灣的夜市正在消失當中，就連曾號稱「北台灣最大夜市」的輔大花園夜市都已經正式停業，有網友感嘆台灣的夜市文化因為三大因素而漸漸消失，店家其實都在苦撐，就算有AI教父黃仁勳的加持，也沒有用。

原PO在PTT的WomanTalk板發文「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中…」他說，即使有黃仁勳等多位名人加持，夜市也正在沒落中，連最知名的士林夜市，現在的攤位也大減一半。

原PO指出夜市消失三大原因：

觀光客消費力下降

租金、食材成本連年上漲

缺工問題

原PO說，加上近期又遇到非洲豬瘟干擾，種種難題都讓店家苦撐，「這個台灣特色的夜市文化，隨著時代演進，現在正在慢慢地消失中…」

許多網友看後紛紛留言回覆「夜市的價格都已經很不夜市了」、「那麼貴，比吃到飽還貴了，誰要逛」、「士林夜市，地下化就沒去了」、「以前比較好逛」、「夏天太熱，而且價格跟美食街差不多」、「撐不下去自然會找出路，汰弱換強，生命自己會找出路」、「很多沒特色」、「每個地方的夜市都越來越像」、「有興趣可以觀察教育程度高的人其實不逛夜市」、「衛生很差」、「貴又不衛生，該淘汰就淘汰」、「沒CP值了」、「逛的玩的都是淘寶貨」、「請交給市場機制」。



