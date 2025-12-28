台灣夜市「1幕」嚇壞外國人！驚嘆：在美國不可能發生

士林夜市一間地瓜球攤販日前因老闆臨時外出，讓顧客自助結帳，引發網友熱議。（圖／翻攝自YT KT story）





近日有網友在社群平台Threads分享，士林夜市一家地瓜球攤販因老闆臨時有事離開攤位，竟讓顧客自行購買並找零，引發網友熱議。這讓美國叔叔Topher直呼：「這真是太瘋狂了！」因此特地前往士林夜市，探訪這間地瓜球攤販。

台灣夜市「自助付款」震驚外國人

YouTube頻道「KT story」日前發布影片指出，該地瓜球攤位將零錢與地瓜球擺放在攤位前方，並張貼公告表示，老闆因臨時有事需前往艋舺約一小時，請顧客自行裝袋並投入錢筒付費。Topher看後感到相當震驚，認為在美國即使短暫離開攤位，也幾乎無法確保商品不被偷走。

外國人Topher大讚台灣的社會文化。（圖／翻攝自YT KT story）

Topher在夜市走訪時，也對台灣夜市的氛圍留下深刻印象。他表示，街頭秩序良好，並未見到吵鬧、醉酒鬧事或偷竊情形，許多攤販甚至將商品直接放置於店門口，仍能維持安全秩序。他感慨：「台灣的這種社會文化，比大多西方國家都還要優秀」

實際走到地瓜球攤位時，老闆當時也暫時離開現場，但僅因客人較少，很快便回到攤位。對Topher而言，即便短短幾分鐘，若在美國類似情況，商品很可能就會被偷走。老闆表示，即便暫時離開，隔壁攤販也會幫忙看顧，過去也未曾發生過偷竊事件。

外國人大讚台灣秩序與文化

Topher表示，台灣能讓攤販放心暫時離開攤位，並相信顧客會自行付款，展現出高度的社會信任。他還指出，相較之下，美國部分地區搶劫問題嚴重，且金額過小的案件警方可能不予處理，偷竊情況相當普遍。Topher認為，像台灣這種「高度信任社會」在全球相當罕見，即便在歐洲也難以見到，這也是台灣的特別之處。



