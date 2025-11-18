台灣大主導《行動電話回收及循環服務》指引 全產業共同遵循標準

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大與環境部資源循環署、臺北科技大學及多家供應鏈夥伴攜手合作，完成國內首套「行動電話回收及循環服務」碳足跡產品類別指引(Product Category Rules, PCR)，並已於10月29日由環境部正式公告。未來手機品牌商、電信業者與回收業者皆可依循本規範，以一致且具公信力的方式評估行動電話循環服務的減碳效益。本次制定的PCR明確定義行動電話「舊機買回」、「維修服務」「行動電話租賃」及「產品採服務計費模式」4大循環服務的碳足跡評估架構，是國內首次為行動裝置循環經濟建立可量化、可比較的共同基準。







依據台灣大哥大台北西門町示範門市通過ISO 14067查證的盤查結果顯示，每回收或購買1支循環手機，相較新製手機可避免約16倍碳排放當量。台灣大自2008年啟動「廢手機回收計畫」，並於2015年擴大為「舊機回收服務」，迄今已累計回收逾47萬支老舊與廢棄手機，近三年總量更成長近3倍。今年亦攜手13個手機品牌合作擴大推出「舊換新」優惠，擴大用戶參與循環行動。



台灣大哥大技術長揭朝華表示，氣候變遷威脅加劇，台灣大攜手產官學，擴大減碳行動，感謝環境部指導及臺北科技大學、TÜV NORD與多家合作夥伴協力，歷經18個月的研究與討論，成功制定「行動電話回收及循環服務」指引，首度將「電信循環服務」納入碳盤查體系。該指引涵蓋產品與服務定義、系統邊界設定、生命周期分析與數據蒐集等核心程序，並依據ISO 14067、ISO 14040/14044及環境部氣候變遷署相關標準制訂，並在利害關係人諮詢與專家審查後定稿，確保其具備科學性、公信力與產業可行性，期望成為業界推動回收與循環經濟的共同標準。



台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，台灣大將減碳融入營運，依循PCR指引，結合全台門市與供應鏈夥伴，共同推動回收再利用與碳標籤機制，建立可追蹤的環境績效體系。同時推出次世代門市，導入電子螢幕及雲端數位公播系統、電子價格牌，減少紙張印製。根據《2024 全球電子廢棄物監測報告》，2022年全球電子廢棄物高達6,200萬公噸，僅22.3%被妥善回收，台灣大號召千萬用戶響應循環經濟行動，早於2008年於全台門市設置廢手機的回收箱，並於2015年起與台灣伊藤忠、Future Dial及點子行動科技等多家夥伴合作擴大舊機買回及再利用，回收量以倍數逐年成長。2024年領先全台推出「認證盒裝二手機」，今年提供「Android/iPhone 原廠電池換修優惠」等服務，持續透過回收舊機、選購二手機、以修代換等多元循環經濟方案，延長裝置生命週期，降低環境衝擊。



為鼓勵消費者響應循環經濟，台灣大推出「認證盒裝二手機」方案，提供業界最長12個月保固與售後維修服務，商品狀態經過台灣大把關，保證全機原廠零件、電池效能近9成、機身外觀9成新，以iPhone 15(128G)為例，搭配5G資費，專案價0元帶走，讓消費者以優惠價格入手優質二手機。



台灣大哥大與13個手機品牌合作擴大「舊機換新機」折價優惠，本月共有47款機型適用。除舊機回收金外，購新機最高再折3,000元；凡加入台灣大超過5年的老客戶，舊換新最高可享6,000元折抵。台灣大將持續攜手台灣伊藤忠股份有限公司、Future Dial、及點子行動科技等合作夥伴，深化舊機買回及再利用服務，鼓勵用戶升級新機同時響應碳減量行動。



環境部資源循環署表示，台灣大哥大積極響應環境部資源循環署於113年12月26日公告的《應執行廢行動電話回收、循環服務與標示分類回收標誌之業者範圍及其他應遵行事項》，該新制明確規範製造與輸入業者須執行廢行動電話回收、提供租賃或舊機買回等多元循環服務。為確保行動電話資源循環效益的衡量能與國際淨零目標接軌，台灣大率先主動提出「行動電話回收及循環服務」的碳足跡產品類別規則(PCR)，於制定審查過程中的資源循環署提供指導與協助。這份具前瞻性的PCR，不僅是台灣大深耕永續發展的具體展現，更將成為所有電信業者未來衡量行動電話資源循環績效、推動淨零排碳環境效益的關鍵依循標準，確立了台灣大在電信業循環經濟中的領導地位。