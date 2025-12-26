台灣大代理《FreeDunk》1月上市！玩家可化身林志傑 解鎖抽親簽球衣

台灣大哥大今(26)日宣布，旗下代理首款融入台籃文化的全新 3v3 街頭籃球競技 PC 遊戲《FreeDunk》正式開放預註冊，並於明年1月上市。台灣大並整合集團體育資源與遊戲代理能量，攜手臺北富邦勇士籃球隊與球星「野獸」林志傑打造跨界亮點，讓玩家不僅能在遊戲中對戰，更能化身「野獸」上場。

遊戲採用獨特的美式漫畫風格為林志傑量身打造專屬3D模組，精準捕捉神韻與霸氣，並完美重現大轉身突破、假切後撤三分、仰天怒吼等招牌動作。，同步釋出「玩家化身野獸」宣傳影片。

預註冊期間，玩家只要完成「報隊集氣」任務，即可依達成率解鎖林志傑親簽球衣、遊戲金幣、新手造型卡等獎勵。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，繼與Riot Games建立長期而穩固的合作關係後，台灣大代理遊戲內容持續往多元類型拓展。本次由Alleys Field團隊開發的《FreeDunk》是公司首次跨入運動競技領域，並非僅止於遊戲代理，而是結合集團體育資源注入台籃文化特色，打造其他代理商難以複製的差異化模式。此次合作將傳奇球星「野獸」的拚戰精神帶入端遊。

為呈現林志傑的代表性球風，製作團隊參考大量比賽與訓練畫面，在遊戲中重現其大轉身突破、假切後撤三分投射，以及雙拳緊握、仰天怒吼的慶祝動作，並推出勇士籃球隊12號球衣，讓球迷在遊戲中感受最具代表性的台籃元素。

台灣大指出，未來也將持續拓展與球團、球星的合作可能，規劃虛實整合的電競舞台與球迷活動，共同推動台灣籃球運動發展，打造完整的運動遊戲跨界生態。

遊戲開發團隊Alleys Field表示，感謝台灣大哥大的支持，提供了在地化協助，更給予強大資源支援，讓遊戲能以更好的姿態與大家見面。

