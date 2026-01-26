台灣大內容投資開年報捷 《陽光女子合唱團》票房衝破2.5億
台灣大哥大長期投入影視投資與跨國合製，最新共同投資出品電影《陽光女子合唱團》，今(26)日票房正式衝破2.5億，榮登2026年開年首部票房破億電影；熱潮亦延伸至海外市場，電影於馬來西亞上映後即登上「單日票房冠軍」。
接續登場的台灣大共同投資作品，包括九把刀賀歲鉅作《功夫》與金馬獲獎強片《幸福之路》，將於春節檔期接力上映。
台灣大表示，台灣大在內容產業中並非一次性的資金投入者，而是自創作端上游即與主創團隊共同打造價值的長期策略夥伴。除透過電信業首創的「商業編劇人才養成計劃」，協助創作者在創作深度與市場理解之間取得平衡，也於作品開發初期即投入關鍵資源，降低主創團隊在開發與製作過程中的不確定性；作品完成後，再整合集團行銷通路，放大口碑擴散與市場觸及，延展內容生命週期。
以《陽光女子合唱團》為例，實證「真實情感」是驅動在地故事被市場理解的核心價值，並能轉化為具規模、可持續累積的產業動能。未來，台灣大將持續深化原創內容投資，攜手主創團隊擴大作品影響力，讓更多具人性深度的在地故事被世界看見。
《陽光女子合唱團》導演林孝謙表示，這是一部談「愛」的電影，開發初期我們就在尋找真正理解作品價值的夥伴。身為台灣大哥大超過15年的用戶與MyVideo會員，這份信任促成了合作。台灣大不只是投資方，從創作到上映都給予高度尊重與支持，讓我們能專心把故事說好；全台門市曝光與近兩千人的特映活動，也讓這份情感被更多人接住。
