台灣大助企業打造雙11零漏洞防線 反詐戰警免費試用

(記者謝政儒綜合報導)年度最大檔期雙11購物節即將來臨，各業者除推出消費者購物優惠，同時面臨訂單暴增，導致網路流量與客服負荷超載、資安威脅升溫等多重挑戰。台灣大哥大持續以Telco+Tech策略為核心，發揮自身天賦協助企業客戶超前部署迎戰雙11，即日起至11月30日止，針對通訊、雲端與資安3大領域，推出6大服務雙11限時優惠，包含「反詐戰警企業版」與「EASM曝險評估報告」免費體驗、「M+企業總機」及「安心Call」限時降價優惠，另有「企業公務門號與月租型手機方案」加贈Perplexity Pro一年體驗與最高1,111元mo幣回饋，以及「DC (Data Center)機房與乙太專線上網服務」指定方案7折優惠等。此外，台灣大更推出自研AI產品「AI聽寫大哥」免費試用加碼好禮。企業客戶申辦服務可至台灣大企業服務官網申請，由專業顧問團隊提供協助。



雙11期間，消費高峰與行銷曝光同步湧現，也讓企業品牌更容易成為詐騙集團與仿冒網站的目標。台灣大「反詐戰警企業版」結合AI與大數據分析，能主動偵測偽冒網站、社群及APP，並可提供即時預警與下架服務，有效防堵品牌受損，偵測準確度近100%，且迄今累計偵測逾5億個可疑網域。即日起至11月30日為止，凡申請「反詐戰警企業版」服務，即可享免費試用一個月，企業用戶於免費試用期間轉為正式方案，可再獲贈6次免費下架或防護遭偽冒之資訊的加值服務。



此外，企業亦可至官網申請「EASM POC方案」，將可免費獲得一份「EASM曝險評估」簡易版報告。該報告針對企業外部攻擊面向提供專業分析，協助企業提前洞察潛在風險、強化營運韌性，打造全方位資安防護網。



雙11期間，台灣大哥大同步推出「M+企業總機」、「安心Call」及「企業公務門號與月租型手機方案」等通訊服務優惠。台灣大「M+企業總機」將傳統交換機系統虛擬化，無論身在何處，都能透過手機或電腦，使用公司代表號接聽或撥打電話，有效協助企業每年節省約33%維護成本。於雙11期間，新申辦的企業用戶享「外線門號」與「分機專屬市話門號」月租免費優惠，且不限門號數量，讓企業在多裝置間同步響鈴、無縫轉接，打造高彈性的通訊服務。



台灣大「安心Call」服務藉由隱碼技術，隱蔽通話雙方的真實電話號碼，有效防止個資外洩風險。雙11期間申辦服務，不僅可享平台設定費最優免費方案，更有平台月租費與通話費降價優惠，協助電商、外送、物流、叫車等需進行大量聯繫的產業，建立安全不外洩的通聯機制，確保服務與交易過程更安心。



此外，台灣大亦針對企業公務門號與月租型手機方案推出優惠，11月1日至11月30日期間，透過指定管道（網路門市或直銷業務）申辦企業公務門號「mo幣送」門號方案或「超值選」手機方案的客戶，即加碼贈送1,111元 mo幣回饋；申辦月租599元(含)以上方案，且符合資格之用戶，若此前未曾申請 Perplexity Pro 服務，可再獲得總價值6,990元的Perplexity Pro一年期免費體驗序號，協助企業員工運用AI提升工作效率與資訊檢索便利性，打造更智慧的行動辦公環境。



助力企業提升雲端部署穩定性與資料傳輸效能，台灣大哥大針對DC機房與乙太專線上網服務推出限時優惠。凡申購台灣大哥大DC Uptime III等級機房服務，或採購新經濟型100M至2G多種頻寬選擇的乙太專線上網服務，皆可享7折限時優惠，讓企業能以更實惠的價格，極速穩定的連線品質。此外，台灣大更加碼贈送30點「DC機房免費維運點數」，可用於兌換資安風險檢測、設備健康檢查、伺服器巡檢，及專家遠端協作支援等加值服務，全面強化企業營運韌性。