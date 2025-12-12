台灣大助半導體實現100%良率 德祁科技人力成本降5成

[Newtalk新聞] 精密製造業的智慧升級迎來革命性突破！台灣大哥大攜手新創夥伴谷林運算，協助精密醫美與醫療模具廠商德祁科技導入「台灣大智慧遠端環境監控系統整合服務」，即時掌握溫濕度、粉末品質與空氣微粒等關鍵參數，成功將3D列印產品良率提升至100%，並同步減少50%的人力成本及庫存耗損。

台灣大表示，「智慧遠端環境監控系統整合服務」採用非侵入式外掛感測器，無須修改既有設備即可精準採集環境數據，大幅降低傳統產業的轉型顧慮。透過結合「即時雲端戰情室」與「數據完整可追溯」等核心功能，協助台灣高科技製造業實現從「人工判斷」到「數據決策」的智慧升級。

台灣大攜手近300家生態圈夥伴 促進垂直場域智慧升級

台灣大企業服務商務長朱曉幸表示，德祁科技成功導入「台灣大智慧遠端環境監控系統整合服務」成為傳統製造業導入 IoT 智慧環控的示範，顯示高精密產業能以低門檻方式跨入數據化管理與遠端監控。高科技製造業對環境控制的精準度要求持續提高，台灣大提供的非侵入式監控方案，不需變更既有設備，即可協助企業建置「可量測、可追溯、可預測」的製程管理機制，提高製造效率與品質一致性。

朱曉幸進一步指出，台灣大持續深化「Telco Tech」策略，憑藉穩固的電信基礎，整合近 300 家生態圈夥伴的知識、軟體及硬體設備，共同協助百工百業加速智慧升級，透過專業團隊全方位顧問服務，帶動全年銷售整合服務營收倍增，客戶輔導專案成果亦達成年增3成的強勁增長，有效銜接產業與政府資源，滿足產業需求。展望未來，台灣大將積極響應政府政策方向，聚焦AI、數位及能源轉型三大核心，運用自身電信天賦，提供高效且具韌性的整合服務，賦能台灣產業邁向永續與智慧化發展。

台灣大助傳統製造業智慧升級

德祁科技執行長周佳樺指出，科技醫美 3D 列印對溫濕度、粉末品質與空氣微粒的精準控制高度敏感，過去依賴人工巡檢與傳統指針式儀表，不僅耗時，也難以對環境變化做出即時反應，常導致粉末結塊或原料報廢，影響良率。導入「台灣大智慧遠端環境監控系統整合服務」後，系統可全天候自動量測廠房溫溼度、PM2.5 等環境數據，並透過雲端戰情室即時回傳至管理端，協助排程調整、製程優化與異常預警，大幅減少環境變動帶來的製程風險，醫美3D列印良率穩定提升至100%，整體營運效益顯著，同步減少50%人力成本及庫存耗損。

智慧環控方案技術優勢：非侵入式數據決策

「台灣大智慧遠端環境監控系統整合服務」具備兩大技術優勢，採用外掛式感測設計，不需調整原機台或影響保固即可運作，適用於多數傳統製造情境；自動化資料收集亦取代人工手抄，避免紀錄落差與誤植，協助企業建立完整製程資料庫，強化日後製程改善、品質追溯與能源管理基礎，確保製造業能平順地實現智慧升級。台灣大指出，持續推動智慧製造相關應用，協助半導體、醫材、金屬加工等產業在低中斷、低門檻的前提下加速智慧化轉型。

