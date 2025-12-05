台灣大動作出手！小紅書被正式「關門」1年 數發布、總統府回應曝光：資安不能再拖

小紅書被鎖1年！政府重砲出手：詐騙太多。（總統府提供）

台灣政府昨（4日）突然祭出重磅措施：中國社群平台「小紅書」自即日起啟動封鎖，預計限制接取長達1年！消息一出，網路上瞬間掀起熱議，不少網友驚呼：「真的被封了？好震撼」

內政部強調，這是依法依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動的「網路解析中止與限制接取」程序。而背後原因也十分驚人！去年（2024）至今，小紅書衍生詐騙案件高達1,706件。

刑事局點明，平台方不僅「未提出有效改善措施」，連資安檢測也不合格，導致政府調查多次受阻，最終不得不重拳出手。

對此，總統府發言人郭雅慧回應：「內政部已第一時間清楚說明原因，包括詐騙追查受阻與資安不符要求，我們尊重並支持此決策。」

數位發展部（MODA）則表示，一旦行政處分正式送達，TWNIC（台灣網路資訊中心）將依流程協助啟動限制措施。

政府強調，全程依法進行，唯一目的就是 降低詐騙風險、保護國人資安與權益。

