台灣大參與國網雲端算力中心建置 助台灣主權AI發展

（中央社記者吳家豪台北5日電）位於台南南部科學園區的國網雲端算力中心已啟用，台灣大哥大協助國研院國網中心共同建置新世代人工智慧（AI）運算中心的網路、資安及機電整合工程，為國家級運算中心打造穩固的基礎設施，確保算力能夠安全、高速運作，協助台灣推動主權AI發展。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸今天透過新聞稿表示，參與國家級建設充分顯示台灣大哥大的基礎設施布建能力，積極響應政府打造「AI智慧島」的決心。國家級AI算力中心對於資料傳輸的低延遲、高頻寬，以及資安防護的等級有著極為嚴苛的要求，遠超一般企業機房。

廣告 廣告

朱曉幸進一步強調，參與國網雲端算力中心建置不僅是技術實力的展現，更是對國家產業發展的承諾。透過協助政府建構強大的AI基礎設施，台灣大哥大也將這些經由國家級驗證的技術經驗，轉化為服務企業客戶的養分。

台灣大指出，政府積極推動「AI新十大建設」，將AI算力、資安防護等領域列為國家科技政策核心，目標是整合產官學研資源，讓台灣從「製造網絡」升級為「智慧國家」。國網雲端算力中心兼具大型 AI／高效能運算（HPC）算力基地與國際電信節點功能，是台灣推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點。（編輯：黃國倫）1150205