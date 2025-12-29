台灣大反詐戰警擋普發現金詐騙近百偽冒網站廣告

(記者謝政儒綜合報導)政府普發1萬元現金上路後，衍生多起詐騙案件，詐騙集團透過假檢警話術或釣魚網站行騙，據內政部統計以普發現金議題詐欺民眾資產，單一案件最大財損更高達367萬元。台灣大哥大鎖定詐騙集團慣用偽冒手法，今年10月起運用自研的AI防詐利器「反詐戰警」，偵查以「全民普發1萬」為題的偽冒網頁，迄今偵測並預警近百個偽冒社群網站及廣告，含9個偽冒網站、29個偽冒社群貼文、53個惡意社群廣告。



根據「反詐戰警」大數據顯示，Facebook成為普發一萬詐騙重災區，95%偽冒貼文源自此，主要因其廣告投放便利、用戶基數大及傳播效率高。台灣大「反詐戰警」最快能半天下架偽冒貼文，從源頭阻斷詐騙，此次將偵測情資提供相關主管機關，加速反詐資訊傳遞並提升阻詐效能。



台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，在全民防詐的共識下，台灣大哥大運用AI與大數據反守為攻，加入跨政府與民間企業的「反詐情資共享聯盟」，建立跨平台情資共享、異常通報與人民檢舉協作機制，提升源頭阻詐效率。台灣大更針對普發現金反詐議題，第一時間主動貢獻科技電信的資安天賦，將防詐從「被動因應」轉為「主動預警」。「反詐戰警」憑藉電信大數據與AI優勢，企業客戶數年成長達80%，不僅能於數小時內精準攔截偽冒網站、社群貼文與廣告，更與政府聯防提供偽冒情資，預防民眾因誤入釣魚網站，或接觸不實社群廣告造成財損，有效保障民眾資產。



台灣大哥大「反詐戰警」至今已主動偵測超過5億個可疑網域、協助上百家企業攔截超過16萬件偽冒詐騙，更精準分析詐騙集團詐騙樣貌。透過「反詐戰警」AI大數據分析發現，針對「普發1萬」議題，詐騙集團的行動策略與政府的普發現金時程高度連動。偽冒網站主要仿冒財政部「全民+1 政府相挺」頁面，多數集中在民眾可透過ATM領現後的一至兩天內出現。



進一步分析，詐騙社群貼文則在政府開放預登記期間達到最高峰，顯示詐騙集團偏好鎖定普發現金各管道開放登記或領取時段進行誘騙。偽冒貼文來源有高達95%的自Facebook平台，且集中在社群媒體使用高峰的週五、週六發布，每篇貼文皆搭配 Meta 廣告(Meta AD)推廣，加速詐騙訊息的擴散。此外，詐騙集團常利用誇大或虛構的普發現金優惠資訊，引導民眾加入特定 LINE 群組或導入偽冒網站，最終目的皆是為了詐取民眾的個人資料及財物。台灣大哥大提醒民眾需切記不要將帳戶及個資提供與陌生人或網站。