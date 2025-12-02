台灣大台北文創旗艦店化身《特戰英豪》人氣戰隊PRX主題店

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大攜手Riot Games，即日起至12月22日，將台北文創旗艦門市打造為《特戰英豪》VCT多倫多大師賽暨太平洋聯賽第二階段冠軍戰隊「Paper Rex」（下稱PRX）主題店，並以其最著名的「瘋狂進攻」打法為靈感，營造強烈且極具速度感的氛圍。主題店展出冠軍獎盃與PRX的超人氣吉祥物Bok，完成指定任務還可獲得PRX選手親筆簽名隊服、PRX插畫小卡、《特戰英豪》周邊等好禮，為玩家與電競迷必訪的朝聖熱點。







此外，PRX也於11月29日和30日於台北市進行快閃活動，完成城市探索與一日店長體驗，並在見面會上與粉絲激烈對決。短短兩天，吸引數千名粉絲朝聖。台灣大將釋出「探索行動！PRX城市任務啟動！」影片，與玩家一起重溫熱血周末。



台灣大新媒體事業副總李芃君表示，為讓玩家近距離接觸國際級電競戰隊與文化，台灣大與Riot Games協作，打造《特戰英豪》與PRX主題空間。台灣大近年以「Telco+Tech」策略深化遊戲事業布局，自2020年起陸續代理Riot Games旗下多款指標作品，從遊戲發行擴展至賽事合作、校園電競推廣與社群經營，至今舉辦超過百場線上線下電競賽事、推廣活動。未來，台灣大持續擴大與遊戲品牌及電競生態圈夥伴的合作，推動電競產業接軌國際，提升玩家遊戲內容體驗。



PRX於2025年VCT多倫多大師賽擊敗歐洲強敵FNATIC奪冠，以侵略性與創意兼具的電競風格席捲全球舞台。本次位於松菸的主題店以PRX代表色規劃整體視覺佈置，更是VCT多倫多大師賽冠軍獎盃首度在台展出，成為現場最受矚目的焦點，吸引粉絲爭相合影。現場同時展出PRX超人氣吉祥物Bok，超萌外型吸引玩家搶拍留念，成為主題店另一大亮點。門市內更規劃多種互動內容，拍照打卡即可抽PRX選手親筆簽名隊服、完成遊戲闖關任務或留言板活動，即可獲得MyVideo序號卡或限量「PRX插畫小卡」。此外，店內隱藏五大《特戰英豪》與PRX彩蛋，拍照蒐集就能兌換《特戰英豪》官方周邊，化身台北最火熱的電競打卡點。



除主題店外，PRX成員亦在上周末展開了人氣爆棚的粉絲活動，總計有數千名玩家共襄盛舉。PRX全員於深度走訪台北多處地標與夜市，體驗在地文化魅力，全程皆由官方團隊記錄，並將於社群平台公開「探索行動！PRX城市任務啟動！」影片，帶領粉絲重現城市探索的精彩旅程。接續於「店長出勤！PRX接管開張！」活動中，成員化身一日店長與粉絲近距離互動，現場排隊隊伍綿延不絕，多款限量周邊商品更在2小時內完售。