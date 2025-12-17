台灣大哥大代理Riot Games 2v2格鬥遊戲新作《2XKO》 上市時間曝光

記者李鴻典／台北報導

玩家看過來！台灣大哥大今(17)日宣布代理Riot Games 開發的F2P(Free-to-Play)2v2格鬥遊戲新作《2XKO》，預計於明年初正式上市。《2XKO》以《英雄聯盟》宇宙為背景，融合雙人協作與快節奏攻防特色，透過直覺操作即可展現具深度的連段技巧；本作也是台灣大與 Riot Games 合作的第 6 款作品。

台灣大哥大今日宣布代理Riot Games 開發的F2P(Free-to-Play)2v2格鬥遊戲新作《2XKO》，預計於明年初正式上市。（圖／電信業者提供）

Riot Games首款2v2格鬥遊戲《2XKO》 化身《英雄聯盟》的英雄展開激鬥

《2XKO》以《英雄聯盟》符文之地為世界觀，玩家可挑選兩名英雄，使用換手系統在戰鬥中自由切換，透過技能組合與時機判斷構築多變攻守節奏。若與朋友一同遊玩，兩位玩家可分別操控一名英雄，在戰鬥中互相支援，並透過合作達成連段。遊戲也經優化輸入方式，使新手快速上手，同時保留格鬥玩家追求的深度技巧。獨特的「引信」系統為玩法帶來更多層次與策略性，例如「2X援護引信」讓夥伴可多次發動援護動作，而「雙重極限引信」可讓主角與援護英雄同時釋放超必殺技，創造瞬間爆發的高張力畫面。初期將收錄吉茵珂絲、提摩、犽宿等人氣英雄，並持續更新角色與內容。

廣告 廣告

《2XKO》以《英雄聯盟》符文之地為世界觀，玩家可挑選兩名英雄，使用換手系統在戰鬥中自由切換，透過技能組合與時機判斷構築多變攻守節奏。（圖／電信業者提供）

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣大以「Telco+Tech」策略深化遊戲布局，自2020年與Riot Games展開合作，2023年起代理《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》，更成為Riot Games在台灣全遊戲的營運夥伴，累積穩固且高度活躍的玩家社群，如日前2025年《英雄聯盟》世界大賽觀賽派對暨粉絲慶典在台北101水舞廣場舉辦，共吸引超過6千名玩家到場，展現台灣大在電競生態圈長期耕耘的實力。本次代理《2XKO》，將結合台灣大在遊戲營運、社群經營與線上線下活動的成功經驗，讓玩家以最友善的方式進入格鬥遊戲生態。

《2XKO》遊戲總監 Shaun Rivera也非常期待台灣玩家對於遊戲的反應，他表示「台灣擁有極為熱情且忠實的格鬥遊戲社群，非常期待看到他們在《2XKO》中展現的精彩表現。能把《2XKO》帶到台灣是我們期盼已久的事，我們也期待在這裡見證更多競爭、雙人組合與全新的玩家故事誕生。」

《2XKO》以《英雄聯盟》符文之地為世界觀，獨特的「引信」系統為玩法帶來更多層次與策略性。（圖／電信業者提供）

此外，面對全球氣候變遷挑戰，遠傳宣布啟動二十年植樹行動，參與全台首個大規模國家級造林碳匯專案，此計畫不僅是單次植樹活動，更是見證森林成長的長期計劃，積極回應淨零轉型挑戰，透過長期且系統性的碳匯工程、科學化管理與透明數據追蹤，確保每一棵樹苗健康成長，真正發揮固碳與生態復育效益，為地球降溫，為下一代守護台灣蒼翠綠意。

全台首創的「國有土地活化與本土碳權示範區」位於台東縣池上鄉，由國有財產署釋出國有土地，並由元杉森林、中興大學共同進行造林。專案總面積達71.98公頃，將種植 13 萬棵台灣原生樹種，將在當地孕育出一片蒼鬱的平地森林，可望累積2萬1,600噸自然碳匯。遠傳將投入合作超過1公頃土地，進行為期二十年造林撫育工作，分階段投入逾千萬元，種植光蠟樹、台灣黑檀等高效固碳、具高經濟價值的本土原生樹種，結合跨產業力量，積極推動淨零排放目標。

遠傳宣布參與全台首個大規模國家級造林碳匯專案，啟動20年植樹行動。（圖／電信業者提供）

遠傳總經理井琪表示，全球暖化不是潛在風險，而是刻不容緩有待解決的重大議題。遠傳啟動二十年植樹行動，與財政部國產署、中興大學及元杉森林的合作，將「一次性種樹」提升為「長期經營森林」的模式，不僅透過固碳減緩氣候變遷影響，也能達成生物多樣性復育與綠色觀光的效益，並結合社區、學校與志工推動環境教育與行動，深化在地連結。

更多三立新聞網報導

肉形石宜蘭登場！「勁水國寶：故宮X蘭博特展」水水開箱

HUAWEI推護眼電紙平板MatePad 11.5 中華電首度合作Disney+

讓嬰兒喝成人奶昔取代配方奶？醫轟：對稚嫩生命的極致無知與惡意榨取！

接假電信詐騙電話 胡采蘋一句問倒：打到奧客真的很衰

